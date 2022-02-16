Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'iydi! Selin Genç havuz başında şov yaptı! Derin göğüs dekoltesi ve mini eteğiyle peş peşe paylaştı
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Selin Genç, geçen haftalarda yapıma veda etmişti. Oyunculuğuyla sık sık adından söz ettiren Genç, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Derin göğüs dekoltesi ve mini eteğiyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, havuz başında verdiği iddialı pozları Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Selin Genç'in o pozları...
16.02.2022 01:09
- Son Güncelleme: 16.02.2022 01:21
Ünlü oyuncu Selin Genç, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.