Vav TV İzle
Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'iydi! Selin Genç havuz başında şov yaptı! Derin göğüs dekoltesi ve mini eteğiyle peş peşe paylaştı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'iydi! Selin Genç havuz başında şov yaptı! Derin göğüs dekoltesi ve mini eteğiyle peş peşe paylaştı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Selin Genç, geçen haftalarda yapıma veda etmişti. Oyunculuğuyla sık sık adından söz ettiren Genç, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Derin göğüs dekoltesi ve mini eteğiyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, havuz başında verdiği iddialı pozları Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Selin Genç'in o pozları...

16.02.2022 01:09 - Son Güncelleme: 16.02.2022 01:21
Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç havuz başında şov yaptı! Derin göğüs dekoltesi ve mini eteğiyle peş peşe paylaştı

Ünlü oyuncu Selin Genç, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç havuz başında şov yaptı! Derin göğüs dekoltesi ve mini eteğiyle peş peşe paylaştı

Geçen haftalarda yapıma veda eden oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç havuz başında şov yaptı! Derin göğüs dekoltesi ve mini eteğiyle peş peşe paylaştı

Derin göğüs dekoltesi ve mini eteğiyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, havuz başında verdiği iddialı pozları Instagram hesabında yayınladı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç havuz başında şov yaptı! Derin göğüs dekoltesi ve mini eteğiyle peş peşe paylaştı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç havuz başında şov yaptı! Derin göğüs dekoltesi ve mini eteğiyle peş peşe paylaştı

Takipçileri, ünlü oyuncuya "Maşallah çok beğeniyorum duru güzellik", "Güzeller güzeli", "Bayılıyorum sana" yorumunda bulundu.

SON DAKİKA