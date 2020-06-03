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Demet Şener ve eşi Cenk Küpeli'den sürpriz bebek açıklaması! 43 yaşındaki Demet Şener hamile mi?

İbrahim Kutluay ile olaylı bir boşanma süreci geçiren 43 yaşındaki Demet Şener, aradığı aşkı kendisinden 8 yaş küçük Cenk Küpeli'de bulmuş, çift, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Bu ay evliliklerinin birinci yılını kutlayacak olan Demet Şener ve Cenk Küpeli'den sürpriz bebek haberi geldi. İbrahim Kutluay ile 10 yıllık evliliğinden Ömer ve İrem adında iki çocuğu bulunan Demet Şener hamile mi? İşte üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Demet Şener'in sözleri...

03.06.2020 11:40 - Son Güncelleme: 03.06.2020 12:03
Demet Şener ve eşi Cenk Küpeli'den sürpriz bebek açıklaması! 43 yaşındaki Demet Şener hamile mi?

Demet Şener, İbrahim Kutluay ile 10 yıllık evliliğinin olaylı şekilde bitirmesinin ardından Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde 1. yılı geride bırakan çiftten sürpriz bir karar geldi. Demet Şener üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor!

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Demet Şener ve eşi Cenk Küpeli'den sürpriz bebek açıklaması! 43 yaşındaki Demet Şener hamile mi?

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, çiftin bebek sahibi olmaya karar verdiğini duyurdu. İşte Bülent Cankurt'un o yazısı…

Demet Şener ve eşi Cenk Küpeli'den sürpriz bebek açıklaması! 43 yaşındaki Demet Şener hamile mi?

21 Haziran'da evliliklerinin birinci yılını kutlamaya hazırlanan Demet Şener-Cenk Küpeli çifti ile ilgili bomba bir haberim var! Geçen yıl 4 Mart'ta İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener'in arayı çok açmadan 21 Haziran'da ikinci kez gelin olacağını tüm Türkiye benim haberim ile öğrenmişti. Şimdi sıkı durun...

Demet Şener ve eşi Cenk Küpeli'den sürpriz bebek açıklaması! 43 yaşındaki Demet Şener hamile mi?

İbrahim Kutluay ile evliliğinden 13 yaşında İrem ve 11 yaşında Ömer adına iki çocuğu olan 43 yaşındaki Demet Şener Küpeli, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor...

Demet Şener ve eşi Cenk Küpeli'den sürpriz bebek açıklaması! 43 yaşındaki Demet Şener hamile mi?

EŞİNİN ÇOCUKLARLA ARASI ÇOK İYİ

Evet, yanlış okumadınız... Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı markası Demet Şener İstanbul ile kısa sürede başarıyı yakalayan ve adından söz ettiren Demet Şener Küpeli ile 'Hayatımın en güzel hediyesi' dediği 35 yaşındaki eşi Cenk Küpeli, bebek sahibi olmaya karar vermiş.

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