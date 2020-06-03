Haberler Galeri Magazin Demet Şener ve eşi Cenk Küpeli'den sürpriz bebek açıklaması! 43 yaşındaki Demet Şener hamile mi?

Demet Şener ve eşi Cenk Küpeli'den sürpriz bebek açıklaması! 43 yaşındaki Demet Şener hamile mi?

İbrahim Kutluay ile olaylı bir boşanma süreci geçiren 43 yaşındaki Demet Şener, aradığı aşkı kendisinden 8 yaş küçük Cenk Küpeli'de bulmuş, çift, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Bu ay evliliklerinin birinci yılını kutlayacak olan Demet Şener ve Cenk Küpeli'den sürpriz bebek haberi geldi. İbrahim Kutluay ile 10 yıllık evliliğinden Ömer ve İrem adında iki çocuğu bulunan Demet Şener hamile mi? İşte üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Demet Şener'in sözleri...

03.06.2020 11:40 - Son Güncelleme: 03.06.2020 12:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





