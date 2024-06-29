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Meryem Uzerli Hülya Avşar'ın sorduğu soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı! Verdiği yanıt gündem oldu! Bunu cevaplayamam

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla oldukça dikkat çeken bir isim. Uzerli son zamanlarda yeni dizisiyle yeniden gündemde. Ünlü oyuncu, YouTube'da yayınlanan 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına konuk oldu. Uzerli, Hülya Avşar'ın "Neden seninle kimse evlenmedi?" sorusuna verdiği yanıtla büyük ilgi topladı.

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 10:33 Güncelleme 29 Haziran 2024, 10:43
Meryem Uzerli Hülya Avşar’ın sorduğu soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı! Verdiği yanıt gündem oldu! Bunu cevaplayamam 1

Oyuncu Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyurdu.

Meryem Uzerli Hülya Avşar’ın sorduğu soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı! Verdiği yanıt gündem oldu! Bunu cevaplayamam 2

Meryem Uzerli, şu sıralar Almanya'nın başkenti Berlin ve İstanbul arasında mekik dokuyor.

Meryem Uzerli Hülya Avşar’ın sorduğu soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı! Verdiği yanıt gündem oldu! Bunu cevaplayamam 3

Son olarak dijital bir platformda yayınlanan dizisi ile gündemde olan ünlü isim 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli YouTube programına konuk oldu.

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