Meryem Uzerli Hülya Avşar'ın sorduğu soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı! Verdiği yanıt gündem oldu! Bunu cevaplayamam

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla oldukça dikkat çeken bir isim. Uzerli son zamanlarda yeni dizisiyle yeniden gündemde. Ünlü oyuncu, YouTube'da yayınlanan 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına konuk oldu. Uzerli, Hülya Avşar'ın "Neden seninle kimse evlenmedi?" sorusuna verdiği yanıtla büyük ilgi topladı.