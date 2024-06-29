Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu bakın kiminle akraba çıktı! Erkan Kolçak Köstendil'den sonra ikinci şok

Son zamanlarda en çok izlenen yapımlardan birisi olan Kızılcık Şerbeti'nde,Doğa'nın kayınvalidesi Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun hakkında duyanları şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.Sibel Taşçıoğlu'nun ünlü mankenle akraba olduğu öğrenildi. İşte başta Sibel Taşçıoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
Son yılların en sevilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu hakkında şoke edici bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe ve Pulsar adlı TV dizilerinde rol alan ünlü ismin kendisi gibi oyuncu olan eşi Murat Kolçak Köstendil'in Erkan Kolçak Köstendil'in akrabası olduğu öğrenilmişti.
Bu bilgi diziseverler tarafından büyük şaşkınlıkla karşılanırken, yeni bir bilgi daha ortaya çıktı.