Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu bakın kiminle akraba çıktı! Erkan Kolçak Köstendil'den sonra ikinci şok

Son zamanlarda en çok izlenen yapımlardan birisi olan Kızılcık Şerbeti'nde,Doğa'nın kayınvalidesi Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun hakkında duyanları şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.Sibel Taşçıoğlu'nun ünlü mankenle akraba olduğu öğrenildi. İşte başta Sibel Taşçıoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.