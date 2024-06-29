Deniz Akkaya kızıyla WhatsApp mesajlarını ifşa etmişti! Mahkemeden flaş karar

Ünlü manken Deniz Akkaya son dönemlerde yaşadığı kızıyla olan problemleriyle hem medya hem de magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Her geçen gün bambaşka çarpıcı bir olayla konuşulan Deniz Akkaya, en son kızının WhatsApp mesajlarını da ifşa etmesi ile günmde olmuştu.Deniz Akkaya'nın kızı ve babası Efe Önbilgin, sosyal medyada kendileri hakkında paylaşımlar yapan Akkaya için harekete geçti. İkili, Akkaya için tedbir istedi. Mahkeme baba-kızı rahatsız edememesi için Akkaya'ya 3 ay tedbir kararı verdi.