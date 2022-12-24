Meryem kızları büyüttü! Meryem Uzerli'nin küçüğü koskocaman oldu son hali şaşırttı! Meryem ve kızlarından Yılbaşı pozu geldi
Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Meryem Uzerli, yıllar önce 'tükenmişlik sendromuna' yakalandığını açıklayıp Türkiye'yi terk etmişti. Şimdilerde ABD'li sevgilisi ve iki kızıyla Berlin'de yaşayan Uzerli'nin özellikle ailesi merak konusu oluyor zaman zaman da magazin gündemine geliyor. Meryem Uzerli bu kez kızlarıyla birlikte yaptığı Yılbaşı paylaşımıyla gündeme geldi.
24.12.2022 16:15 - Son Güncelleme: 24.12.2022 16:15