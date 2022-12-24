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Haberler Magazin Meryem kızları büyüttü! Meryem Uzerli'nin küçüğü koskocaman oldu son hali şaşırttı! Meryem ve kızlarından Yılbaşı pozu geldi

Meryem kızları büyüttü! Meryem Uzerli'nin küçüğü koskocaman oldu son hali şaşırttı! Meryem ve kızlarından Yılbaşı pozu geldi

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Meryem Uzerli, yıllar önce 'tükenmişlik sendromuna' yakalandığını açıklayıp Türkiye'yi terk etmişti. Şimdilerde ABD'li sevgilisi ve iki kızıyla Berlin'de yaşayan Uzerli'nin özellikle ailesi merak konusu oluyor zaman zaman da magazin gündemine geliyor. Meryem Uzerli bu kez kızlarıyla birlikte yaptığı Yılbaşı paylaşımıyla gündeme geldi.

24.12.2022 16:15 - Son Güncelleme: 24.12.2022 16:15
Meryem kızları büyüttü! Meryem Uzerli’nin küçüğü koskocaman oldu son hali şaşırttı! Meryem ve kızlarından Yılbaşı pozu geldi

Yıllar önce yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında tükenmişlik sendromuna giren Meryem Uzerli, uzun süredir kızlarıyla Almanya'nın Berlin şehrinde yaşıyor.

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Meryem kızları büyüttü! Meryem Uzerli’nin küçüğü koskocaman oldu son hali şaşırttı! Meryem ve kızlarından Yılbaşı pozu geldi

Uzerli, Yılbaşı öncesi kızlarıyla kırmızı renkte kıyafet kombinleri yaparak kamera karşısına geçti.

Meryem kızları büyüttü! Meryem Uzerli’nin küçüğü koskocaman oldu son hali şaşırttı! Meryem ve kızlarından Yılbaşı pozu geldi

İŞTE O KARELER

Meryem Uzerli, kızlarıyla çekilen yılbaşı karelerini 7,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.

Meryem kızları büyüttü! Meryem Uzerli’nin küçüğü koskocaman oldu son hali şaşırttı! Meryem ve kızlarından Yılbaşı pozu geldi

Sevilen oyuncunun paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Meryem kızları büyüttü! Meryem Uzerli’nin küçüğü koskocaman oldu son hali şaşırttı! Meryem ve kızlarından Yılbaşı pozu geldi

Serveti yaklaşık 10 milyon dolar olduğu konuşulan ve Türkiye'nin en zengin aktrisi olan Meryem Uzerli, paylaştığı kareleriyle ilgi odağı oldu.

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