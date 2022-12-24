Hülya Avşar'dan aralık ayında tekne paylaşımı geldi gelmesine ama... "Deniz tekne lüks ve ben" Kameranın açısı biraz değişince olanlar oldu
Güzellik yarışmasında derece almasının ardından oyunculuk, şarkıcılık ve sunuculuk yaparak kariyerine devam eden Hülya Avşar, hem iş hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi ve ettirmeye de devam ediyor. Sık sık magazin manşetlerini süsleyen Avşar kızı, bir yandan sosyal medyada da çok konuşuluyor. Bir tekne paylaşımı yapan Hülya Avşar herkesi güldürdü. Bakın neden...
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar yine yaptı yapacağını. Avşar kızının aralık ayında yaptığı tekne paylaşımı kısa sürede olay oldu. İşte haberin detayları...
Yolda bulup klibinde oynattığı Murat Altan'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na benzerliği hatırlatılınca, şu ifadeleri kullanmıştı: "Hiç ilgisi yok. Burnuyla sanki biraz bağdaşlaştırdınız. Bence Kaya da çok yakışıklı ve karizmatik bir adam, net. Gördüğüm en şık giyinen insanlardan biri, en kültürlü insanlardan biri. Onun o karizması hep sapyoseksüel olmasından bahsediyoruz ya. Zaten zeki olan ve davranışlarıyla hayattaki duruşuyla olan herkes benim için en yakışıklı, hoş adamdır. Tipine göre çok fazla karar vermiyorum. Murat da boylu poslu, karizmatik adam. Kameraya yakışır, kameranın seveceği bir tipti. Belki benim tipim böyle. Belki de kargaburunlu seviyorum"
Klibinde çıplak görüntüsüyle alakalı konuşan Avşar, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Yalnızlığı anlatabilecek en güzel şey oydu, yazarken. Yalnızlığı çok düşündüm, dedim ki ben böyle bir şey yapayım. Sahneyi çekerken hiç zorlanmadım. Ben oyuncuyum, daha zorlanmam gereken ama zorlandığım şeyler oldu sinema filmleri çekerken. Şarkıcıdan çok oyuncuyum"
"O KADAR DA PERVASIZ DEĞİLİZ"
Sahneyi çekerken sınırlı sayıda set çalışanın olduğunu belirten Hülya Avşar, "O kadar da pervasız değiliz. Her şeyin bir taktiği var. Yöneten de ben olduğum için her şeyi istediğim gibi organize ettim" şeklinde konuşmuştu.