Hülya Avşar'dan aralık ayında tekne paylaşımı geldi gelmesine ama... "Deniz tekne lüks ve ben" Kameranın açısı biraz değişince olanlar oldu

Yolda bulup klibinde oynattığı Murat Altan'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na benzerliği hatırlatılınca, şu ifadeleri kullanmıştı: "Hiç ilgisi yok. Burnuyla sanki biraz bağdaşlaştırdınız. Bence Kaya da çok yakışıklı ve karizmatik bir adam, net. Gördüğüm en şık giyinen insanlardan biri, en kültürlü insanlardan biri. Onun o karizması hep sapyoseksüel olmasından bahsediyoruz ya. Zaten zeki olan ve davranışlarıyla hayattaki duruşuyla olan herkes benim için en yakışıklı, hoş adamdır. Tipine göre çok fazla karar vermiyorum. Murat da boylu poslu, karizmatik adam. Kameraya yakışır, kameranın seveceği bir tipti. Belki benim tipim böyle. Belki de kargaburunlu seviyorum"