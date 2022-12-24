Kardeşlerim'in Leyla'sı Nazlı Çetin'in eski sevgilisi Yargı'nın yıldızı çıktı! Yan yana görenler hayret etti meğer o isim...
Atv ekranlarının fenomen dizisi Kardeşlerim bu sezonda da macerasın tam gaz devam ediyor. Bu sezon kadroya dahil olan isimlerden biri de Tolga Barçın'ın kardeşi Leyla Barçın'ı canlandıran Nazlı Çetin oldu. Nazlı Çetin doğal güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Bir Miss Turkey katılımcısı olan Nazlı Çetin hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisinin kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Nazlı Çetin'in eski sevgilisi Kanal D'nin fenomen dizisi Yargı'nın yıldızı çıktı. İşte başta Nazlı Çetin olmak üzere ünlülerin merak edilen eski eşleri ve sevgilileri.
24.12.2022 16:30 - Son Güncelleme: 24.12.2022 16:30
Leyla karakterine hayat veren Nazlı Çetin güzelliği ve özellikle de güzel gülüşüyle herkesi kendisine hayran bıraktı.
Miss Turkey 2019 yarışmasında mücadele eden 20 finalistten biri olan Nazlı Çetin 11 numarayla yarışmıştı. Nazlı Çetin 1.76 boyunda ve 21 yaşında. Nazlı Can Çetin, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde eğitimini alan Nazlı Çetin'in rol aldığı dizilerle oyunculuk kariyerine adım atmıştır.
2021 yılında ise "Kardeşlerim" dizisinin 2. sezonuna Leyla karakteriyle dahil olmuştur. Nazlı Çetin hakkında araştırma yapanlarsa eski sevgilisinin kim olduğunu duyunca inanamadı. İşte başta Nazlı Çetin olmak üzere ünlülerin merak edilen eski eşleri ve sevgilileri.