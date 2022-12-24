Kardeşlerim’in Leyla’sı Nazlı Çetin’in eski sevgilisi Yargı’nın yıldızı çıktı! Yan yana görenler hayret etti meğer o isim...

2021 yılında ise "Kardeşlerim" dizisinin 2. sezonuna Leyla karakteriyle dahil olmuştur. Nazlı Çetin hakkında araştırma yapanlarsa eski sevgilisinin kim olduğunu duyunca inanamadı. İşte başta Nazlı Çetin olmak üzere ünlülerin merak edilen eski eşleri ve sevgilileri.