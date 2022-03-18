Merve Taşkın Acun Ilıcalı'yla ilgili anısını itiraf etti 'yüz yüze...' Ünlü futbolcuları ifşa ederek gündeme gelen Merve Taşkın...
Emre Mor, Loris Karius gibi futbolcuların kendisine attığı mesajları ifşa ederek şöhret olan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, sosyal medyada fazlasıyla aktif. Takipçileriyle sıkı bir ilişkisi olan Merve Taşkın önceki gün soru cevap yaptı. Aylık gelirinden, eğitim durumuna kadar pek çok konuda açıklamalarda bulunan Merve Taşkın'ın sosyal medyada en çok konuşulan sözleri ise Survivor ve Acun Ilıcalı ile ilgili olanlar oldu. Meğer Taşkın, Survivor'ın kapısından dönmüş.
18.03.2022 11:38 - Son Güncelleme: 18.03.2022 11:38
''Artık bakire değilim'' sözleriyle şaşırtan fenomen Merve Taşkın, bu defa Acun Ilıcalı itirafıyla dikkatleri üzerine çekti. Takipçileriyle soru cevap etkinliği gerçekleştiren Merve Taşkın, hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.