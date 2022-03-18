SON DAKİKA: Ebru Şallı Uğur Akkuş'tan boşanıyor, nedeni bakın ne! Eski eşinin evine gidince bardak taştı o hamleyle her şey ortaya çıktı
Son dakika haberi Ebru Şallı - Uğur Akkuş cephesinden geldi. Ünlü manken, sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı Uğur Akkuş'tan boşanıyor. İşin içine eski eşi Harun Tan da girince ipler koptu! Ebru Şallı'nın Uğur Akkuş'tan boşanma nedeni de ortaya çıktı. İşte 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen Ebru Şallı - Uğur Akkuş cephesinde yaşananlar...
18.03.2022 11:11 - Son Güncelleme: 18.03.2022 11:24
EBRU ŞALLI BOŞANIYOR
Ebru Şallı, 3 yıl önce Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlendiği Uğur Akkuş ile boşanıyor.