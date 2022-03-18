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Haberler Magazin SON DAKİKA: Ebru Şallı Uğur Akkuş'tan boşanıyor, nedeni bakın ne! Eski eşinin evine gidince bardak taştı o hamleyle her şey ortaya çıktı

SON DAKİKA: Ebru Şallı Uğur Akkuş'tan boşanıyor, nedeni bakın ne! Eski eşinin evine gidince bardak taştı o hamleyle her şey ortaya çıktı

Son dakika haberi Ebru Şallı - Uğur Akkuş cephesinden geldi. Ünlü manken, sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı Uğur Akkuş'tan boşanıyor. İşin içine eski eşi Harun Tan da girince ipler koptu! Ebru Şallı'nın Uğur Akkuş'tan boşanma nedeni de ortaya çıktı. İşte 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen Ebru Şallı - Uğur Akkuş cephesinde yaşananlar...

18.03.2022 11:11 - Son Güncelleme: 18.03.2022 11:24
SON DAKİKA: Ebru Şallı Uğur Akkuş’tan boşanıyor, nedeni bakın ne! Eski eşinin evine geri döndü üstüne bir de...

EBRU ŞALLI BOŞANIYOR

Ebru Şallı, 3 yıl önce Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlendiği Uğur Akkuş ile boşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Ebru Şallı Uğur Akkuş’tan boşanıyor, nedeni bakın ne! Eski eşinin evine geri döndü üstüne bir de...

2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü.

SON DAKİKA: Ebru Şallı Uğur Akkuş’tan boşanıyor, nedeni bakın ne! Eski eşinin evine geri döndü üstüne bir de...

AKKUŞ'U SİLDİ

Maddi zorluklar yaşamasına rağmen uzun zamandır eşinin yanında olan Şallı'nın, artık boşanma kararı aldığı idida edildi. Evlenir evlenmez soyadını değiştiren Şallı, sosyal medya hesabında bir değişiklik yaptıı. Eski manken, Akkuş soyadını kaldırdı.

SON DAKİKA: Ebru Şallı Uğur Akkuş’tan boşanıyor, nedeni bakın ne! Eski eşinin evine geri döndü üstüne bir de...

HARUN TAN'A KADAR GİTTİ

2. Sayfa'nın haberine göre, Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı hatta memurların eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu iddia edildi.

SON DAKİKA: Ebru Şallı Uğur Akkuş’tan boşanıyor, nedeni bakın ne! Eski eşinin evine geri döndü üstüne bir de...

Borçlardan canı sıkılan eski mankenin, eşinden boşanmaya kararlı olduğu öğrenildi.

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