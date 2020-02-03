Lady Gaga gizemli sevgilisiyle fena yakalandı! Balkondaki halleri şoke etti

Lady Gaga, Miami'de oynanacak 'Super Bowl'da sahne almadan önce gizemli sevgilisiyle vakit geçirdi. Lady Gaga önce Miami'de gizemli bir adamı öperken görüntülenmişti. Adının Michael olduğu öğrenilen adamla bu kez de evinin terasında yakalanan Gaga'nın görüntüleri şoke etti. Gizemli sevgilisi ile sarmaş dolaş görüntüleri sızan Lady Gaga magazin gündemine bomba gibi düştü.

03.02.2020 11:32 - Son Güncelleme: 03.02.2020 12:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





