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Lady Gaga gizemli sevgilisiyle fena yakalandı! Balkondaki halleri şoke etti

Lady Gaga, Miami'de oynanacak 'Super Bowl'da sahne almadan önce gizemli sevgilisiyle vakit geçirdi. Lady Gaga önce Miami'de gizemli bir adamı öperken görüntülenmişti. Adının Michael olduğu öğrenilen adamla bu kez de evinin terasında yakalanan Gaga'nın görüntüleri şoke etti. Gizemli sevgilisi ile sarmaş dolaş görüntüleri sızan Lady Gaga magazin gündemine bomba gibi düştü.

03.02.2020 11:32 - Son Güncelleme: 03.02.2020 12:20
Lady Gaga gizemli sevgilisiyle fena yakalandı! Balkondaki halleri şoke etti

Dünyaca ünlü Lady Gaga, evinin balkonunda erkek arkadaşıyla sarmaş dolaş görüntülendi. İşte kameralara yakalanan o görüntüler...

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Lady Gaga gizemli sevgilisiyle fena yakalandı! Balkondaki halleri şoke etti

Lady Gaga 'Super Bowl'daki büyük şov öncesi sevgilisi ile zaman geçirerek stres atıyor.

Lady Gaga gizemli sevgilisiyle fena yakalandı! Balkondaki halleri şoke etti

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı çıkmadan önce internete sızan Lady Gaga'nın keyfi gizemli sevgilisi ile yerinde...

Lady Gaga gizemli sevgilisiyle fena yakalandı! Balkondaki halleri şoke etti

Lady Gaga önce Miami'de gizemli bir adamı öperken görüntülenmişti. Adının Michael olduğu öğrenilen adamla evinin terasında yine yakalanan Gaga'ya aşk iyi gelmiş görünüyor.

Lady Gaga gizemli sevgilisiyle fena yakalandı! Balkondaki halleri şoke etti

Tüm günü terasta öpüşerek ve güneşlenerek geçiren ikilinin rahat halleri dikkatlerden kaçmadı. Bir süre terastaki yatakta bornozuyla oturan Lady Gaga, daha sonra ise iç çamaşırıyla kaldı.

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