Arka Sokaklar dizisinin 'Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşini görenler hayrete düştü

Arka Sokaklar dizisinde 'Zeynep Komiser' rolüyle bir dönem rol alan güzel oyuncu Gamze Özçelik, son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiriyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Arka Sokaklar dizisinin Zeynep'i Gamze Özçelik ile ilgili her detay hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik'i gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Arka Sokaklar dizisinin başarılı oyuncusu Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik ve diğer ünlülerin kardeşleri...

03.02.2020 05:28 - Son Güncelleme: 03.02.2020 05:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





