GaleriMagazin

Arka Sokaklar dizisinin 'Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşini görenler hayrete düştü

Arka Sokaklar dizisinde 'Zeynep Komiser' rolüyle bir dönem rol alan güzel oyuncu Gamze Özçelik, son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiriyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Arka Sokaklar dizisinin Zeynep'i Gamze Özçelik ile ilgili her detay hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik'i gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Arka Sokaklar dizisinin başarılı oyuncusu Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik ve diğer ünlülerin kardeşleri...

03.02.2020 05:28 - Son Güncelleme: 03.02.2020 05:30
Arka Sokaklar dizisinin 'Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşini görenler hayrete düştü

Arka Sokaklar dizisinde 'Komiser Zeynep' karakteriyle bir dönem rol alan Gamze Özçelik, son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar dizisinin 'Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşini görenler hayrete düştü

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Gamze Özçelik ile ilgili her detay hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Arka Sokaklar dizisinin 'Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşini görenler hayrete düştü

Gamze Özçelik'in kız kardeşini gören sevenleri şaşkınlığını gizleyemedi.

Arka Sokaklar dizisinin 'Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşini görenler hayrete düştü

İşte Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik ve diğer ünlülerin kardeşleri...

Arka Sokaklar dizisinin 'Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşini görenler hayrete düştü

Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ıydı... Necati Şaşmaz'ın oğlunu görenler şaşkına döndü
Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ıydı... Necati Şaşmaz'ın oğlunu görenler şaşkına döndü