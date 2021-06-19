Merve Özbey’den yürek yakan Babalar Günü paylaşımı! ‘Seni çok özledim’ dedi vefat eden babasının o videosunu yayınladı
Merve Özbey'den yürek yakan Babalar Günü paylaşımı! 6 ay önce babasının ölümüyle yıkılan şarkıcı Merve Özbey, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Babasına hamile olduğunu söylediği anlara ait bir videoyu Instagram sayfasında yayınlayan şarkıcı, paylaşımının altına düştüğü notla yürek yaktı. "Sensiz ilk babalar günüm" ifadelerini kullanan Özbey'e takipçilerinden destek mesajı yağdı. İşte Merve Özbey'in yürek yakan o paylaşımı…
"SENSİZ İLK BABALAR GÜNÜM"
"Elif'imiz çok iyi, görüyorsundur belki... Yanaklarını bir görsen. Hele o topuş ayaklarını. Bugün ilk defa en son seninle gittiğimiz yere gittim. Kız arkadaşlarımla. İnemedim arabadan. Bir baktım kızımızın geleceği günü geçen sene bugün söylemişiz sana iyi ki de kaydetmişiz...