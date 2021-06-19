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Merve Özbey’den yürek yakan Babalar Günü paylaşımı! ‘Seni çok özledim’ dedi vefat eden babasının o videosunu yayınladı

Merve Özbey'den yürek yakan Babalar Günü paylaşımı! 6 ay önce babasının ölümüyle yıkılan şarkıcı Merve Özbey, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Babasına hamile olduğunu söylediği anlara ait bir videoyu Instagram sayfasında yayınlayan şarkıcı, paylaşımının altına düştüğü notla yürek yaktı. "Sensiz ilk babalar günüm" ifadelerini kullanan Özbey'e takipçilerinden destek mesajı yağdı. İşte Merve Özbey'in yürek yakan o paylaşımı…

19.06.2021 18:44 - Son Güncelleme: 19.06.2021 18:59
Merve Özbey’den yürek yakan Babalar Günü paylaşımı! ‘Seni çok özledim’ dedi vefat eden babasının o videosunu yayınladı

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, henüz 6,5 aylık hamileyken babasından gelen acı haberle sarsılmıştı. 6 ay önce babasının ölümüyle yıkılan şarkıcı Merve Özbey, Babalar Günü'nden önce duygusal bir paylaşım yaptı.

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Merve Özbey’den yürek yakan Babalar Günü paylaşımı! ‘Seni çok özledim’ dedi vefat eden babasının o videosunu yayınladı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Özbey, babasına hamile olduğunu söylediği anların videosunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Merve Özbey’den yürek yakan Babalar Günü paylaşımı! ‘Seni çok özledim’ dedi vefat eden babasının o videosunu yayınladı

"BABA SENİ ÇOK ÖZLEDİM"
Özbey, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımının altına ise şu duygusal notu ekledi: "Biliyor muydun göremeyeceğini o yüzden mi ağladın baba... Ya da görebiliyor musun? Bilmiyorum baba...

Merve Özbey’den yürek yakan Babalar Günü paylaşımı! ‘Seni çok özledim’ dedi vefat eden babasının o videosunu yayınladı

O ellerinin alkışlaması. Zor geçiyor baba, geçiyor ama kanata kanata. Baba seni çok özledim. Uyuyamıyorum son bir kaç gündür. Biz iyiyiz her şey yolunda. Kavuştun mu ayağına, sesine? Baba seni çok özledim.

Merve Özbey’den yürek yakan Babalar Günü paylaşımı! ‘Seni çok özledim’ dedi vefat eden babasının o videosunu yayınladı

"SENSİZ İLK BABALAR GÜNÜM"
"Elif'imiz çok iyi, görüyorsundur belki... Yanaklarını bir görsen. Hele o topuş ayaklarını. Bugün ilk defa en son seninle gittiğimiz yere gittim. Kız arkadaşlarımla. İnemedim arabadan. Bir baktım kızımızın geleceği günü geçen sene bugün söylemişiz sana iyi ki de kaydetmişiz...