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Uluç Bayraktar bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı Alara Hamamcıoğlu ile evlenen Ezel ve Karadayı’nın yönetmeni meğer…

Uluç Bayraktar bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı… Ezel, Karadayı gibi dizilerin yönetmenliğini yapan 46 yaşındaki Uluç Bayraktar, kendisinden 25 yaş küçük olan yapımcı Alara Hamamcıoğlu ile nikah masasına oturdu. Emirgan'daki bir mekanda düzenlenen törenle evlenen ünlü çiftten Uluç Bayraktar'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Uluç Bayraktar'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. Ünlü yönetmenin memleketini duyanlar inanamadı. İşte Uluç Bayraktar'ın memleketi…

19.06.2021 19:14 - Son Güncelleme: 19.06.2021 19:14
Uluç Bayraktar bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı Alara Hamamcıoğlu ile evlenen Ezel ve Karadayı’nın yönetmeni meğer…

Reyting rekortmeni dizilerin yönetmenliğini üstlenerek ismini geniş bir kitlelere duyuran Uluç Bayraktar, 21 yaşındaki yapımcı Alara Hamamcıoğlu ile Emirgan'daki bir mekanda düzenlenen törenle evlendi.

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Uluç Bayraktar bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı Alara Hamamcıoğlu ile evlenen Ezel ve Karadayı’nın yönetmeni meğer…

Çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğün töreninin ardından gündeme gelen Uluç Bayraktar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Uluç Bayraktar'ın özellikle memleketi merak konusu oldu.

Uluç Bayraktar bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı Alara Hamamcıoğlu ile evlenen Ezel ve Karadayı’nın yönetmeni meğer…

İşte başta Uluç Bayraktar olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

Uluç Bayraktar bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı Alara Hamamcıoğlu ile evlenen Ezel ve Karadayı’nın yönetmeni meğer…

Aras Bulut İynemli - İstanbul

Uluç Bayraktar bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı Alara Hamamcıoğlu ile evlenen Ezel ve Karadayı’nın yönetmeni meğer…

Müge Anlı - İstanbul