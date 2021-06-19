Uluç Bayraktar bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı Alara Hamamcıoğlu ile evlenen Ezel ve Karadayı’nın yönetmeni meğer…

Uluç Bayraktar bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı… Ezel, Karadayı gibi dizilerin yönetmenliğini yapan 46 yaşındaki Uluç Bayraktar, kendisinden 25 yaş küçük olan yapımcı Alara Hamamcıoğlu ile nikah masasına oturdu. Emirgan'daki bir mekanda düzenlenen törenle evlenen ünlü çiftten Uluç Bayraktar'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Uluç Bayraktar'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. Ünlü yönetmenin memleketini duyanlar inanamadı. İşte Uluç Bayraktar'ın memleketi…

19.06.2021 19:14 - Son Güncelleme: 19.06.2021 19:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





