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Dadı’nın Duygu’su Gökçe Bilgebay’ın son haline bakın! Yıllar sonra ortaya çıktı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Dadı'nın Duygu'su Gökçe Bilgebay'ın son haline bakın! Başrollerini Kenan Işık, Gülben Ergen ve Haldun Dormen'in üstlendiği Dadı dizisinde Duygu karakterine can veren Gökçe Bilgebay, yıllar sonra ortaya çıktı. Bir döneme damga vuran Dadı dizisiyle hafızalara kazınan Gökçe Bilgebay'ın son halini görenler tanımakta zorlandı. Ekran macerası henüz 6 aylıkken çeşitli reklamlarda oynayarak başlayan ve 9 yaşında geldiğinde Dadı dizisinde rol alan Bilgebay'ın değişimi sevenlerini şaşırttı. İşte Dadı'nın Duygu'su Gökçe Bilgebay'ın son hali…

19.06.2021 18:08 - Son Güncelleme: 19.06.2021 18:08
Dadı’nın Duygu’su Gökçe Bilgebay’ın son haline bakın! Yıllar sonra ortaya çıktı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Ekran macerası henüz 6 aylıkken çeşitli reklamlarda oynayarak başlayan Gökçe Bilgebay, 9 yaşındayken rol aldığı Dadı dizisiyle hafızalara kazındı.

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Dadı’nın Duygu’su Gökçe Bilgebay’ın son haline bakın! Yıllar sonra ortaya çıktı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Ancak Dadı ile adını geniş kitlelere duyuran Bilgebay, daha sonra kendisine oyunculuk dışında farklı bir yol çizdi.

Dadı’nın Duygu’su Gökçe Bilgebay’ın son haline bakın! Yıllar sonra ortaya çıktı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Gelen dizi tekliflerini reddederek eğitimine önem veren Gökçe Bilgebay, Yeditepe Üniversitesi'nden mezun oldu. Hayatında birçok değişikli yapan genç yıldız, 17 yıldır görüşmediği babasının soyadı olan Uzuner'den vazgeçip, annesinin soyadı Bilgebay'ı aldı.

Dadı’nın Duygu’su Gökçe Bilgebay’ın son haline bakın! Yıllar sonra ortaya çıktı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Yıllar sonra ortaya çıkan Gökçe Bilgebay'ın son hali ise hayranlarını şaşırttı. İşte başta Gökçe Bilgebay olmak üzere çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri…

Dadı’nın Duygu’su Gökçe Bilgebay’ın son haline bakın! Yıllar sonra ortaya çıktı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Buğra Özmüldür