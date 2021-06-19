Dadı’nın Duygu’su Gökçe Bilgebay’ın son haline bakın! Yıllar sonra ortaya çıktı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Dadı'nın Duygu'su Gökçe Bilgebay'ın son haline bakın! Başrollerini Kenan Işık, Gülben Ergen ve Haldun Dormen'in üstlendiği Dadı dizisinde Duygu karakterine can veren Gökçe Bilgebay, yıllar sonra ortaya çıktı. Bir döneme damga vuran Dadı dizisiyle hafızalara kazınan Gökçe Bilgebay'ın son halini görenler tanımakta zorlandı. Ekran macerası henüz 6 aylıkken çeşitli reklamlarda oynayarak başlayan ve 9 yaşında geldiğinde Dadı dizisinde rol alan Bilgebay'ın değişimi sevenlerini şaşırttı. İşte Dadı'nın Duygu'su Gökçe Bilgebay'ın son hali…
19.06.2021 18:08
- Son Güncelleme: 19.06.2021 18:08