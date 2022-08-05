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Haberler Magazin Merve Özbey'den doğum öncesi son konser! Karnı burnunda sahneye çıktı: "Minik bir mola zamanı dönüşümüz muhteşem olacak"

Merve Özbey'den doğum öncesi son konser! Karnı burnunda sahneye çıktı: "Minik bir mola zamanı dönüşümüz muhteşem olacak"

Merve Özbey'den doğum öncesi son konser! Karnı burnunda sahneye çıkan ünlü şarkıcı Merve Özbey, ikinci evladını kucağına almak için gün sayıyor. İkinci bebeğine 8 aylık hamile olan Merve Özbey, doğum öncesi son konserinde sevenleriyle buluştu. Özbey, "Heyecanlı mıyım, buruk muyum bilmiyorum." dedi. Güzel yorumcu, "Elif'e hamileyken pandemi vardı, üç buçuk aylıkken yattım, doğumdan 3 ay sonra konserlere başladım. Şimdi ise çok yoğun bir tempoyla çalıştım. Normalde finali ayın 20'sinde yapacaktık ama burada nokta koymayı planladık. Bunun dışında her şey yolunda." dedi. İşte Merve Özbey'in karnı burnunda halleri...

05.08.2022 14:28 - Son Güncelleme: 05.08.2022 14:28
Merve Özbey’den doğum öncesi son konser! Karnı burnunda sahneye çıktı: Minik bir mola zamanı dönüşümüz muhteşem olacak

"MİNİK BİR MOLA ZAMANI"

Merve Özbey'den doğum öncesi son konser! Karnı burnunda sahneye çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Özbey’den doğum öncesi son konser! Karnı burnunda sahneye çıktı: Minik bir mola zamanı dönüşümüz muhteşem olacak

Merve Özbey, Kenan Koçak ile 9 Şubat 2020'de görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Merve Özbey’den doğum öncesi son konser! Karnı burnunda sahneye çıktı: Minik bir mola zamanı dönüşümüz muhteşem olacak

Elif adında bir kızları olan çift şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Merve Özbey’den doğum öncesi son konser! Karnı burnunda sahneye çıktı: Minik bir mola zamanı dönüşümüz muhteşem olacak

İkinci bebeğine 8 aylık hamile olan Özbey, doğum öncesi son konserinde sevenleriyle buluştu. Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında 'Tamamen Arabesk' konseptiyle hayranlarının karşısına çıkan Özbey, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Merve Özbey’den doğum öncesi son konser! Karnı burnunda sahneye çıktı: Minik bir mola zamanı dönüşümüz muhteşem olacak

Doğum öncesi son kez sahne alan Özbey, "Heyecanlı mıyım, buruk muyum bilmiyorum." dedi.

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