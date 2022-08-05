Merve Özbey'den doğum öncesi son konser! Karnı burnunda sahneye çıktı: "Minik bir mola zamanı dönüşümüz muhteşem olacak"
Merve Özbey'den doğum öncesi son konser! Karnı burnunda sahneye çıkan ünlü şarkıcı Merve Özbey, ikinci evladını kucağına almak için gün sayıyor. İkinci bebeğine 8 aylık hamile olan Merve Özbey, doğum öncesi son konserinde sevenleriyle buluştu. Özbey, "Heyecanlı mıyım, buruk muyum bilmiyorum." dedi. Güzel yorumcu, "Elif'e hamileyken pandemi vardı, üç buçuk aylıkken yattım, doğumdan 3 ay sonra konserlere başladım. Şimdi ise çok yoğun bir tempoyla çalıştım. Normalde finali ayın 20'sinde yapacaktık ama burada nokta koymayı planladık. Bunun dışında her şey yolunda." dedi. İşte Merve Özbey'in karnı burnunda halleri...
05.08.2022 14:28 - Son Güncelleme: 05.08.2022 14:28