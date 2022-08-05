Azra Akın plajın gözdesi! Eşi ve oğluyla kameralara yakalandı bikinili haliyle ortalığı salladı: "Boşuna Kainat Güzeli olmamış"
Azra Akın plajın gözdesi! Eşi ve oğluyla kameralara yakalandı bikinili haliyle ortalığı salladı. 2002 Kainat Güzeli Azra Akın, Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturdu, 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Asil duruşu ve doğallığı ile her daim kendisine hayran bırakan 40 yaşındaki Azra bikinili görüntülendi. Plajdaki hali ile dikkat çeken Azra Akın'ı görenler, "Boşuna Kainat Güzeli olmamış" yorumları yaptı.
05.08.2022 13:39 - Son Güncelleme: