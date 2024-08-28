Merve Dizdar “Benimkiler” deyip paylaştı! Halit Ergenç ile Bergüzar Korel’in sarmaş dolaş pozu ortalığı salladı: “Çok seviyorum çok”

Binbir Gece dizisinde başrolü üstlenen Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, 2009'da dünyaevine girdi ve ünlü çiftin bu evlilikten üç evladı oldu. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten ikiliden Bergüzar Korel, dün akşam sürpriz bir doğum günü partisiyle yeni yaşını kutladı. Birçok ünlü ismin katıldığı partiden en dikkat çeken kare ise oyuncu Merve Dizdar'dan geldi. Dizdar, Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in sarmaş dolaş bir pozunu "Benimkiler" notuyla yayınladı. Ünlü çift, sosyal medyaya damga vurdu.