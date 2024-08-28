Karadut’un yıldızı İrem Helvacıoğlu’ndan müjdeli haber geldi! Sevgilisi Ural Kaspar ile evleniyor!

Sen Anlat Karadeniz'de canlandırdığı Nefes karakteriyle yıldızı parlayan ve bu sezon Karadut dizisiyle yine atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan nülü oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, yaz aylarının başlarında tekrar bir araya geldiği sevgilisi Ural Kaspar ile evlilik kararı aldı. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, atv'nin sevilen dizilerinden Sen Anlat Karadeniz'de canlandırdığı Nefes karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
atv'nin yeni dizisi Karadut ile tekrar setlere dönen İrem Helvacıoğlu, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sevenlerinin dikkatini çekti.
Ünlü oyuncu, geçen yıl aşk yaşamaya başladığı ancak ilişkilerine kısa bir ara verdiği Ural Kaspar ile tekrar bir araya geldi.