Karadut’un yıldızı İrem Helvacıoğlu’ndan müjdeli haber geldi! Sevgilisi Ural Kaspar ile evleniyor!

Sen Anlat Karadeniz'de canlandırdığı Nefes karakteriyle yıldızı parlayan ve bu sezon Karadut dizisiyle yine atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan nülü oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, yaz aylarının başlarında tekrar bir araya geldiği sevgilisi Ural Kaspar ile evlilik kararı aldı. İşte detaylar...