Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı! Gülseren Ceylan gece yarısı paylaşımıyla şaşırttı! İmam nikahı kıymışlardı

Turnike adlı programın sunuculuğunu üstlenen Mehmet Ali Erbil, geçen günlerde kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile imam nikahı kıydığını açıklamıştı. Ancak ünlü çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Erbil ile Ceylan, bir kez daha ayrılık kararı aldı. Ayrılığı duyuran Gülseren Ceylan'ın gece yarısı yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Şimdilerde Turnike adlı programın sunuculuğunu üstlenen Mehmet Ali Erbil, uzun bir süre önce kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşamaya başladı.
Daha önce 5 kez nikah masasına oturan Erbil, 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklif etti.
Ancak tekliften kısa bir süre sonra ikili yollarını ayırdı. Ayrılık sürecinde yaptıkları açıklamalarla magazin gündeminde bolca yer alan çift, kısa bir süre sonra tekrar bir araya geldi.