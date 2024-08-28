Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı! Gülseren Ceylan gece yarısı paylaşımıyla şaşırttı! İmam nikahı kıymışlardı

Turnike adlı programın sunuculuğunu üstlenen Mehmet Ali Erbil, geçen günlerde kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile imam nikahı kıydığını açıklamıştı. Ancak ünlü çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Erbil ile Ceylan, bir kez daha ayrılık kararı aldı. Ayrılığı duyuran Gülseren Ceylan'ın gece yarısı yaptığı paylaşım dikkat çekti.