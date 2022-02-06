Merve Boluğur'un yaz özlemi! Tekneden bikinili karesini paylaşan Merve'ye yorum yağdı: "Yaşıyorsun bu hayatı"
Merve Boluğur'un yaz özlemi! Tekneden bikinili karesini paylaşan Merve'ye sosyal medyada yorum yağdı. Önceki gün mutfağa giren ve mantı açan Merve Boluğur, "Annem beni böyle görse gözleri yaşarır" demişti... Paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Merve Boluğur Instagram'dan yaza duyduğu özlemi anlatan bir paylaşımda bulundu. Boluğur'un tekne paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. 34 yaşındaki Merve Boluğur'un nereli olduğu merak ediliyor. İşte güzelliği ile kendisine hayran bırakan oyuncudan çok konuşulan kare...
06.02.2022 15:50
- Son Güncelleme: 06.02.2022 16:01
"YAŞIYORSUN BU HAYATI"
Merve Boluğur'un yaz özlemi! Tekneden bikinili karesini paylaşan Merve'ye sosyal medyada yorum yağdı.
En doğal görünümünden en çılgın haline sosyal medyada attığı her adımı paylaşan oyuncu Merve Boluğur, son dönemin çok konuşulan isimleri arasında.
Merve'nin bu karesini görenler, "Yaşıyorsun bu hayatı" yorumları yaptı. 34 yaşındaki Merve Boluğur'un nereli olduğu merak ediliyor.