Seren Serengil iç çamaşırsız derin dekolteli elbisesiyle sahnede! O kareyi görenler 'hemen sil' dedi sosyal medya yıkıldı
Seren Serengil iç çamaşırsız derin dekolteli elbisesiyle sahnede! O kareyi görenler 'hemen sil' dedi, sosyal medya yıkıldı... Ünlü sunucu Seren Serengil uzun zaman sonra sahnelere döndü. Batum'da sahne alan Serengil beyaz bir elbise tercih etti. Sahneden pozlarını paylaşan ünlü şarkıcı ve sunucunun fotoğrafını görenler "Hemen sil koluna ne olmuş öyle?" yorumları yaptı. Photoshop kraliçesi Seren yine gündem oldu.
06.02.2022 15:32
- Son Güncelleme: 06.02.2022 15:38
Seren Serengil iç çamaşırsız derin dekolteli elbisesiyle sahnede! O kareyi görenler 'hemen sil' dedi sosyal medya yıkıldı
Seren Serengil'in sesiyle ilgili takipçiler ikiye bölündü. Seren Serengil'e "Sesin yok" yorumları yağarken bazı kullanıcılar ise sahne tarzını ve saç modelini beğenmedi.