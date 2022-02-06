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Haberler Magazin Seren Serengil iç çamaşırsız derin dekolteli elbisesiyle sahnede! O kareyi görenler 'hemen sil' dedi sosyal medya yıkıldı

Seren Serengil iç çamaşırsız derin dekolteli elbisesiyle sahnede! O kareyi görenler 'hemen sil' dedi sosyal medya yıkıldı

Seren Serengil iç çamaşırsız derin dekolteli elbisesiyle sahnede! O kareyi görenler 'hemen sil' dedi, sosyal medya yıkıldı... Ünlü sunucu Seren Serengil uzun zaman sonra sahnelere döndü. Batum'da sahne alan Serengil beyaz bir elbise tercih etti. Sahneden pozlarını paylaşan ünlü şarkıcı ve sunucunun fotoğrafını görenler "Hemen sil koluna ne olmuş öyle?" yorumları yaptı. Photoshop kraliçesi Seren yine gündem oldu.

06.02.2022 15:32 - Son Güncelleme: 06.02.2022 15:38
Seren Serengil iç çamaşırsız derin dekolteli elbisesiyle sahnede! O kareyi görenler ’hemen sil’ dedi sosyal medya yıkıldı

Seren Serengil iç çamaşırsız derin dekolteli elbisesiyle sahnede! O kareyi görenler 'hemen sil' dedi sosyal medya yıkıldı

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Seren Serengil iç çamaşırsız derin dekolteli elbisesiyle sahnede! O kareyi görenler ’hemen sil’ dedi sosyal medya yıkıldı

Seren Serengil Batum sahnesiden beyaz elbisesiyle fotoğraflarını paylaştı. Zayıflık uğruna bıçak altına yattığından beri sağlık sorunlarıyla boğuşan, 43,5 kiloya kadar düşüp ameliyat olan ve 3 kilo alabilen Seren Serengil uzun zaman sonra sahneye çıktı.

Seren Serengil iç çamaşırsız derin dekolteli elbisesiyle sahnede! O kareyi görenler ’hemen sil’ dedi sosyal medya yıkıldı

Seren Serengil'in sesiyle ilgili takipçiler ikiye bölündü. Seren Serengil'e "Sesin yok" yorumları yağarken bazı kullanıcılar ise sahne tarzını ve saç modelini beğenmedi.

Seren Serengil iç çamaşırsız derin dekolteli elbisesiyle sahnede! O kareyi görenler ’hemen sil’ dedi sosyal medya yıkıldı

Seren Serengil sahneden bazı fotoğraflarını paylaşınca ise kendisine fotoğraftaki bir detayla ilgili yorum yağdı. Serengil'in paylaşımında koluna photoshop yaptığı iddia edildi.

Seren Serengil iç çamaşırsız derin dekolteli elbisesiyle sahnede! O kareyi görenler ’hemen sil’ dedi sosyal medya yıkıldı

Işıktan mı yoksa fotoğrafın üzerinde oynanmasından dolayı mı görüntü o şekildeydi bilinmezken ünlü şarkıcıya "Hemen sil koluna ne olmuş öyle?", "Kolun yarısı nerede acaba, keşke gerçek bir foto olsaydı" yorumları yapıldı.

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