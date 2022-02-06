Seren Serengil iç çamaşırsız derin dekolteli elbisesiyle sahnede! O kareyi görenler ’hemen sil’ dedi sosyal medya yıkıldı

Işıktan mı yoksa fotoğrafın üzerinde oynanmasından dolayı mı görüntü o şekildeydi bilinmezken ünlü şarkıcıya "Hemen sil koluna ne olmuş öyle?", "Kolun yarısı nerede acaba, keşke gerçek bir foto olsaydı" yorumları yapıldı.