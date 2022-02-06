Serel Yereli yine açıldı saçıldı sütyenle poz verdi! "Güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" demişti dediğini bir kez daha yaptı
Serel Yereli yine açıldı saçıldı sütyenle poz verdi! "Güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" demişti, dediğini bir kez daha yaptı. Bir dönem 'Bodrum Masalı' isimli dizide can verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli, uzun süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşıyor. Oyunculuğa ara verip müzik kariyerine de odaklanan Serel Yereli Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Daha önce "Parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" sözleriyle dikkat çeken Yereli yine güneşi görünce hırkasının önünü açtı ve sütyeniyle poz verdi.
Serel Yereli yine açıldı saçıldı sütyenle poz verdi! "Güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" demişti, dediğini bir kez daha yaptı... Bodrum Masalı dizisiyle yıldızı parlayan daha sonra ise şarkıcılık yapmak için oyunculuğa ara veren Serel Yereli Instagram paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.
İngiltere'de müzik hayatı için çalışmalar yapan Yereli zaman zaman da yaptığı iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye geldiğinde çok konuşulan pozlarıyla ilgili "Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz, güneşleniyoruz bir problem de çıkmıyor. Kimse kimseye müdahale etmediği için o rahatlığımı sergilemek istiyorum açıkçası" yorumunda bulunmuştu.
Tam adı Buse Serel Yereli, ailesinin tek çocuğu olarak doğdu. İngilizce öğretmeni olan annesinin adı Elif Yereli...