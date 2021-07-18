Merve Boluğur'un tatil pozu sosyal medyayı salladı gören dönüp bir daha baktı! Siyah bikinisini giydi duş alırken poz verdi

Kısa süre önce sosyal medyada kendisine yöneltilen, "Bir erkekte seni en çok ne etkiler?" sorusuna verdiği, "Varlığını hissettiren düşünüldüğümü yaşayayım. Tatlı sürprizler yapan, özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum." yanıtı ile dikkat çeken Merve Boluğur'un nereli olduğu, yaşı ve hayatı merak ediliyor.