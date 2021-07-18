Merve Boluğur'un tatil pozu sosyal medyayı salladı gören dönüp bir daha baktı! Siyah bikinisini giydi duş alırken poz verdi
Merve Boluğur'un tatil pozu sosyal medyayı salladı gören dönüp bir daha baktı! Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündemde sık sık yer bulan Merve Boluğur, Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Saçını kestirerek imaj değişikliğine giden Merve Boluğur Acemi Cadı dizisi ile adını duyurmuş ve ardından şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2015 yılında dünyaevine girmişti. 2017 yılında ayrılan ünlü çiftten Boluğur, son dönemde sosyal medyayı aktif kullanıyor ve paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor.
SİYAH BİKİNİSİNİ GİYDİ DUŞ ALIRKEN POZ VERDİ
Merve Boluğur'un tatil pozu sosyal medyayı salladı gören dönüp bir daha baktı! Tatil için saçlarının şeklini değiştiren ve yeni imajıyla takipçilerine tatile gittiğinin haberini veren Boluğur şimdi de duştan bir pozunu paylaştı.
Kısa süre önce sosyal medyada kendisine yöneltilen, "Bir erkekte seni en çok ne etkiler?" sorusuna verdiği, "Varlığını hissettiren düşünüldüğümü yaşayayım. Tatlı sürprizler yapan, özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum." yanıtı ile dikkat çeken Merve Boluğur'un nereli olduğu, yaşı ve hayatı merak ediliyor.
MERVE BOLUĞUR NERELİ?
Merve Boluğur 16 Eylül 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Karabüklü. Türk model, sinema ve dizi oyuncusu. Acemi Cadı isimli TV dizisinde oynadığı Ayşegül karakteri ile tanındı.