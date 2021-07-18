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Serel Yereli tepki çeken paylaşımlara devam ediyor! Bu kez de parka bikini üstü yerine bandanayla...

Serel Yereli tepki çeken paylaşımlara devam ediyor! Bu kez de bikini üstü yerine bandana tercih etti, yorumlar gecikmedi... Eğitimine Amerika'da devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl iç çamaşırı paylaşımları ile tepki çekmiş, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yaptığı yorumla günlerce gündemde kalmıştı. Bu kez de gittiği parkta siyah bikini üstüne tercih ettiği bandana kombini ile gündeme bomba gibi düştü, Yereli'ye sosyal medya kullanıcılarından peş peşe yorum yağdı.

18.07.2021 11:12 - Son Güncelleme: 18.07.2021 11:12
Serel Yereli tepki çeken paylaşımlara devam ediyor! Bu kez de parka bikini üstü yerine bandanayla...

SEREL'DEN İLGİNÇ KOMBİN!

Serel Yereli tepki çeken paylaşımlara devam ediyor! Bu kez de parka bikini üstü yerine bandanayla güneşlenen Yereli'ye sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serel Yereli tepki çeken paylaşımlara devam ediyor! Bu kez de parka bikini üstü yerine bandanayla...

İç çamaşırıyla Londra sokaklarında gezen ve çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından takipçileri ile paylaşan Serel yine tepki çekti.

Serel Yereli tepki çeken paylaşımlara devam ediyor! Bu kez de parka bikini üstü yerine bandanayla...

Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira'nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi. Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil biliyor.

Serel Yereli tepki çeken paylaşımlara devam ediyor! Bu kez de parka bikini üstü yerine bandanayla...

Geçtiğimiz yıl kadına yönelik şiddet, ve tacize karşı farkındalık yaratmak için başlatılan 'Challenge accepted' etiketiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan Serel Yereli, iç çamaşırlı pozuyla Survivor sunucusu Murat Ceylan da dahil birçok kişiden sosyal medyada tepki almasıyla gündeme gelmişti.

Serel Yereli tepki çeken paylaşımlara devam ediyor! Bu kez de parka bikini üstü yerine bandanayla...

Murat Ceylan, Serel Yereli'nin fotoğrafına ''DM'den atacağın fotoğraf ana sayfaya düştü sanırım'' yazdı. Serel Yereli ise Murat Ceylan'a cevabı anında verdi. Yereli, ''Ana sayfaya koyamayacağımız şeyi DM'de atmayız'' cevabını verdi.