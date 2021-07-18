Serel Yereli tepki çeken paylaşımlara devam ediyor! Bu kez de parka bikini üstü yerine bandanayla...
Serel Yereli tepki çeken paylaşımlara devam ediyor! Bu kez de bikini üstü yerine bandana tercih etti, yorumlar gecikmedi... Eğitimine Amerika'da devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl iç çamaşırı paylaşımları ile tepki çekmiş, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yaptığı yorumla günlerce gündemde kalmıştı. Bu kez de gittiği parkta siyah bikini üstüne tercih ettiği bandana kombini ile gündeme bomba gibi düştü, Yereli'ye sosyal medya kullanıcılarından peş peşe yorum yağdı.
18.07.2021 11:12
- Son Güncelleme: 18.07.2021 11:12