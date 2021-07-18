Eda Ece tatilde bir başka güzel! Duru hali ile hayran bırakan Eda Ece en doğal pozuyla takipçilerini mest etti

TATİLDE BİR BAŞKA GÜZEL!

Duru hali ile hayran bırakan Eda Ece en doğal pozuyla sosyal medya gündeminde. Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan oyuncu, şu sıralar tatilin keyfini çıkartıyor.