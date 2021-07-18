Eda Ece tatilde bir başka güzel! Duru hali ile hayran bırakan Eda Ece en doğal pozuyla takipçilerini mest etti
Eda Ece tatilde bir başka güzel! Duru hali ile hayran bırakan Eda Ece en doğal pozuyla takipçilerini mest etti. Başarılı oyunculuğunun yanısıra doğal ve sempatik tavırları ile de dikkatleri üzerine çeken Ece, tatilin keyfini çıkartıyor. Sosyal medyadan fotoğraf paylaşmayı ihmal etmeyen Eda Ece'nin doğal haline beğeni yağdı. İşte 31 yaşındaki güzel oyuncu ve sizler için derlediğimiz ünlülerin makyajsız halleri...
18.07.2021 13:13
- Son Güncelleme: 18.07.2021 13:18
TATİLDE BİR BAŞKA GÜZEL!
Duru hali ile hayran bırakan Eda Ece en doğal pozuyla sosyal medya gündeminde. Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan oyuncu, şu sıralar tatilin keyfini çıkartıyor.
Tatil paylaşımlarına devam eden 31 yaşındaki Ece, Instagram pozuyla güzelliğini konuşturdu. İşte başta Eda Ece olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin en doğal halleri...