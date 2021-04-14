Müge Anlı canlı yayında açıkladı milyonların beklediğini sonunda yaptı! Müge Anlı artık resmen Instagram'da
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Müge Anlı, Atv ekranlarında başarıdan başarıya imza atıyor. Dobra ve güvenilir kişiliği ile milyonların sevgisini kazanan 46 yaşındaki Anlı, her ne kadar özelini göz önünde yaşamak istemese de sevenleri onu oldukça merak ediyor. Yıllardır sosyal medyaya uzak duran Müge Anlı sonunda milyonların beklediğini yaptı ve bir Instagram alanı açtı. 'Müge Anlı Offical' adıyla açılan hesap kısa sürede binlerce kişi tarafından takip edildi. Müge Anlı kendisini takip edenleri takip edeceğini söyledi. İşte detaylar...
14.04.2021 11:26
- Son Güncelleme: 14.04.2021 11:30
Araştırma gazeteci Müge Anlı mesafeli durduğu sosyal medyaya sonunda adım attı ve rekora koşuyor.
Müge Anlı sosyal medyada hesap açtı. Her fırsatta sosyal medyaya sıcak bakmadığını söyleyen Müge Anlı Instagramda hesap açarak herkesi şaşırttı. 14 Nisan tarihli canlı yayında açıklama yapan Müge Anlı, henüz yeni olduğunu kızının kendisine yardımcı olduğunu söyledi.
Müge Anlı'nın hesap açtığını yakın arkadaşı Zahide Yetiş de kendi sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Yetiş "Nihayet Can Arkadaşım İnstagramda @mugeanliofficial Tek ve Gerçek Sayfasıdıır... Takip Edin " paylaşımı ile olayın duyurdu.
Kendisini takip eden herkesi takip edeceğini söyleyen Müge Anlı canlı yayında Rahmi Özkan ve Şevki Sözen'le bir Instagram fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.