Müge Anlı canlı yayında açıkladı milyonların beklediğini sonunda yaptı! Müge Anlı artık resmen Instagram'da

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Müge Anlı, Atv ekranlarında başarıdan başarıya imza atıyor. Dobra ve güvenilir kişiliği ile milyonların sevgisini kazanan 46 yaşındaki Anlı, her ne kadar özelini göz önünde yaşamak istemese de sevenleri onu oldukça merak ediyor. Yıllardır sosyal medyaya uzak duran Müge Anlı sonunda milyonların beklediğini yaptı ve bir Instagram alanı açtı. 'Müge Anlı Offical' adıyla açılan hesap kısa sürede binlerce kişi tarafından takip edildi. Müge Anlı kendisini takip edenleri takip edeceğini söyledi. İşte detaylar...

14.04.2021 11:26 - Son Güncelleme: 14.04.2021 11:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





