Merve Boluğur'un boşanma nedeni ortaya çıktı! Meğer evliliklerinin 6. gününde Mert Aydın annesinin evine dönmüş: "O süreçte destek olmamış"
Merve Boluğur'un boşanma nedeni ortaya çıktı! Meğer evliliklerinin 6. gününde Mert Aydın annesinin evine dönmüş... Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın 53 gün süren evliliğinin neden bittiğinin perde arkası ortaya çıktı. İkinci patlakta ayrılık kararı alan Merve Boluğur ile Mert Aydın çifti meğer gerçekte iyi günde kötü günde beraber olamamışlar. İşte detaylar...
24.11.2022 13:37 - Son Güncelleme: 24.11.2022 13:37
"O SÜREÇTE DESTEK OLMAMIŞ"
Merve Boluğur'un boşanma nedeni ortaya çıktı! Meğer evliliklerinin 6. gününde Mert Aydın annesinin evine dönmüş...