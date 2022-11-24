Vav TV İzle
Haberler Magazin Merve Boluğur'un boşanma nedeni ortaya çıktı! Meğer evliliklerinin 6. gününde Mert Aydın annesinin evine dönmüş: "O süreçte destek olmamış"

Merve Boluğur'un boşanma nedeni ortaya çıktı! Meğer evliliklerinin 6. gününde Mert Aydın annesinin evine dönmüş: "O süreçte destek olmamış"

Merve Boluğur'un boşanma nedeni ortaya çıktı! Meğer evliliklerinin 6. gününde Mert Aydın annesinin evine dönmüş... Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın 53 gün süren evliliğinin neden bittiğinin perde arkası ortaya çıktı. İkinci patlakta ayrılık kararı alan Merve Boluğur ile Mert Aydın çifti meğer gerçekte iyi günde kötü günde beraber olamamışlar. İşte detaylar...

24.11.2022 13:37 - Son Güncelleme: 24.11.2022 13:37
Merve Boluğur’un boşanma nedeni ortaya çıktı! Meğer evliliklerinin 6. gününde Mert Aydın annesinin evine dönmüş: O süreçte destek olmamış

"O SÜREÇTE DESTEK OLMAMIŞ"

Merve Boluğur'un boşanma nedeni ortaya çıktı! Meğer evliliklerinin 6. gününde Mert Aydın annesinin evine dönmüş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur’un boşanma nedeni ortaya çıktı! Meğer evliliklerinin 6. gününde Mert Aydın annesinin evine dönmüş: O süreçte destek olmamış

"İyi ki de kocam ille de kocam" derken Merve Boluğur ile 2 Ekim'de evlendiği aranjör Mert Aydın'dan fikir ayrılıkları yaşadıkları gerekçesiyle ayrılık haberi geldi.

Merve Boluğur’un boşanma nedeni ortaya çıktı! Meğer evliliklerinin 6. gününde Mert Aydın annesinin evine dönmüş: O süreçte destek olmamış

HIZLI BAŞLAYAN AŞK AYNI HIZLA BİTTİ

Tarihler 31 Temmuz 2022 'yi gösterdiğinde Boluğur- Aydın çifti ilk kez Bodrum'daki aşk tatilinde görüntülendi.

Merve Boluğur’un boşanma nedeni ortaya çıktı! Meğer evliliklerinin 6. gününde Mert Aydın annesinin evine dönmüş: O süreçte destek olmamış

3 Ağustos'ta ilk paylaşım geldi ve Boluğur, Aydın'a çoktan 'kocam' demeye başladı.

Merve Boluğur’un boşanma nedeni ortaya çıktı! Meğer evliliklerinin 6. gününde Mert Aydın annesinin evine dönmüş: O süreçte destek olmamış

4 Ağustos'ta Boluğur'dan gelen 'evet' notlu fotoğraf kafa karıştırırken 7 Ağustos'ta eski eş Murat Dalkılıç'tan ikilinin aşkına destek geldi.

SON DAKİKA