Camdaki Kız'ın Rafet Koroğlu'su Tamer Levent'in oğlu da oyuncuymuş! Gözlerimizin önündeymiş ama haberimiz yok meğer...
Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız'ın, dediğim dedik babası Rafet Koroğlu'nu canlandırıyor şu sıralar usta oyuncu Tamer Levent. 71 yaşındaki oyuncu bu zamana kadar sayısız dizi ve filmde rol aldı. Bir dönem eşini aldattığı haberleriyle gündeme gelen Tamer Levent hakkında herkesi şaşırtan bir gerçek daha ortaya çıktı. Meğer Tamer Levent'in oğlu da bir dönem oyunculuk yapan ve ekranlardan tanıdığımız bir isimmiş. İşte detaylar...
24.11.2022 13:05 - Son Güncelleme: 24.11.2022 13:05
Tamer Levent'in oğlu da oyuncu çıktı. Şimdilerde ekranda yer almasa da bir döneme damgasını vuran, Türkiye'nin ilk günlük dizisi olan Ferhunde Hanımlar'da rol aldığı ortaya çıktı. Bakın ki bu isim. İşte başta Tamer Levent olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.