Ahmet Kural'dan gülümseten Dünya Sivaslılar Günü paylaşımı! Sivas'ın ünlü güzelleri sosyal medya gündeminde...
Tüm yurtta kutlanan Dünya Sivaslılar Günü'ne memleketi Sivas olan ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü'nde Ahmet Kural'ın paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti. Peki, Türkiye'nin güzel illerinden Sivas hangi güzel ünlülerin memleketi? İşte Sivaslı olan ünlü güzeller...
05.08.2020 16:17
- Son Güncelleme: 05.08.2020 16:38
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