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Ahmet Kural'dan gülümseten Dünya Sivaslılar Günü paylaşımı! Sivas'ın ünlü güzelleri sosyal medya gündeminde...

Tüm yurtta kutlanan Dünya Sivaslılar Günü'ne memleketi Sivas olan ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü'nde Ahmet Kural'ın paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti. Peki, Türkiye'nin güzel illerinden Sivas hangi güzel ünlülerin memleketi? İşte Sivaslı olan ünlü güzeller...

05.08.2020 16:17 - Son Güncelleme: 05.08.2020 16:38
Ahmet Kural'dan gülümseten Dünya Sivaslılar Günü'nü paylaşımı! Sivas'ın ünlü güzelleri sosyal medya gündeminde...

Genellikle birlikte çalışan Selçuk Aydemir, Murat Cemcir ve Ahmet Kural projelerinde sıklıkla Sivas ilini tercih ediyor. Sivas ile arasında özel bir bağ bulunan Ahmet Kural, Düğün Dernek filminden bir kareyle Dünya Sivaslılar Gününü kutlayarak Sivaslıların gönlünü kazındı.

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Ahmet Kural'dan gülümseten Dünya Sivaslılar Günü'nü paylaşımı! Sivas'ın ünlü güzelleri sosyal medya gündeminde...

Ahmet Kural sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına "Dünya Sivaslılar Gününüz kutlu olsun" açıklamasını düştü. Peki sosyal medyada çok konuşulan Sivas'ın güzel ünlüleri kim? İşte Sivas'lı kadın ünlüler...

Ahmet Kural'dan gülümseten Dünya Sivaslılar Günü'nü paylaşımı! Sivas'ın ünlü güzelleri sosyal medya gündeminde...

İREM SAK

Ahmet Kural'dan gülümseten Dünya Sivaslılar Günü paylaşımı! Sivas'ın ünlü güzelleri sosyal medya gündeminde...

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Ahmet Kural'dan gülümseten Dünya Sivaslılar Günü'nü paylaşımı! Sivas'ın ünlü güzelleri sosyal medya gündeminde...
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