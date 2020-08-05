Yılmaz Erdoğan'dan çok konuşulacak hareket! Eski eşi Belçim Bilgin ve sevgilisinin kaldığı otelde...

2006 yılında dünyaevine giren Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin, 2018 yılında 12 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı. Çiftin Rodin adını verdikleri bir oğlu var. Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in Kanadalı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile bir süredir tatil yaptığı Alaçatı'ya gitti. Erdoğan, otel olarak da eski eşi ve sevgilisinin kaldığı yeri tercih etti.