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Yılmaz Erdoğan'dan çok konuşulacak hareket! Eski eşi Belçim Bilgin ve sevgilisinin kaldığı otelde...

Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in Kanadalı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile bir süredir tatil yaptığı Alaçatı'ya gitti. Erdoğan'ın oğluyla, eski eşi ve sevgilisinin kaldığı oteli tercih etmesi, konaklayanları çok şaşırttı. Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in 2018 yılında bitirdiği 12 yıllık evliliğinden Rodin adını verdikleri bir oğlu var.

05.08.2020 14:09 - Son Güncelleme: 05.08.2020 14:31
Yılmaz Erdoğan'dan çok konuşulacak hareket! Eski eşi Belçim Bilgin ve sevgilisinin kaldığı otelde...

2006 yılında dünyaevine giren Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin, 2018 yılında 12 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı. Çiftin Rodin adını verdikleri bir oğlu var. Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in Kanadalı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile bir süredir tatil yaptığı Alaçatı'ya gitti. Erdoğan, otel olarak da eski eşi ve sevgilisinin kaldığı yeri tercih etti.

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Yılmaz Erdoğan'dan çok konuşulacak hareket! Eski eşi Belçim Bilgin ve sevgilisinin kaldığı otelde...

ESKİ EŞİ VE SEVGİLİSİYLE TATİLDE

Bilgin'in, sevgilisi yanındayken eski eşi ve oğluyla aynı otelde tatil yapması orada konaklayanları şaşırttı. Eski çiftin çok rahat olduğu öğrenildi.

Yılmaz Erdoğan'dan çok konuşulacak hareket! Eski eşi Belçim Bilgin ve sevgilisinin kaldığı otelde...

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Yılmaz Erdoğan'dan çok konuşulacak hareket! Eski eşi Belçim Bilgin ve sevgilisinin kaldığı otelde...

ACUN ILICALI

Yılmaz Erdoğan'dan çok konuşulacak hareket! Eski eşi Belçim Bilgin ve sevgilisinin kaldığı otelde...

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