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Haberler Magazin Merve Boluğur'dan deprem hakkında skandal sözler: "Ölecek olan ölüyor! İşler durdu kardeş işler" Taha Duymaz hakkında da konuşan Merve...

Merve Boluğur'dan deprem hakkında skandal sözler: "Ölecek olan ölüyor! İşler durdu kardeş işler" Taha Duymaz hakkında da konuşan Merve...

Kahramanmaraş merkez üssü meydana gele 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur da arkadaşı için Hatay'a koşmuştu. Hatay'dan döndükten sonra Boluğur, kuaförden paylaşım yapıp şarkı söylemiş ve tepkileri üzerine çekmişti. Oyuncu, gelen eleştirilere isyan etmişti. Önceki gün ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Merve Boluğur'un sözleri tepki çekti. İşte haberin detayları...

02.03.2023 08:57 - Son Güncelleme: 02.03.2023 08:57
Merve Boluğur’dan deprem hakkında skandal sözler: Ölecek olan ölüyor! İşler durdu kardeş işler Taha Duymaz hakkında da konuşan Merve...

Asrın felaketi olarak anılan Kahramanmaraş merkezli iki depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

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Merve Boluğur’dan deprem hakkında skandal sözler: Ölecek olan ölüyor! İşler durdu kardeş işler Taha Duymaz hakkında da konuşan Merve...

Oyuncu Merve Boluğur da, arkadaşı Haydar için soluğu ilk günden deprem bölgesinde almıştı.

Merve Boluğur’dan deprem hakkında skandal sözler: Ölecek olan ölüyor! İşler durdu kardeş işler Taha Duymaz hakkında da konuşan Merve...

Hatay Antakya deprem bölgesine koşan Merve Boluğur, enkaz altındaki arkadaşı Haydar için geldiğini söylemişti.

Merve Boluğur’dan deprem hakkında skandal sözler: Ölecek olan ölüyor! İşler durdu kardeş işler Taha Duymaz hakkında da konuşan Merve...

İşte "Bütün binayı kazdılar ama hala ulaşamadılar" diyen Merve Boluğur'un 'Haydar'ı beklemece' notuyla yaptığı paylaşım ise tepki çekmişti.

Merve Boluğur’dan deprem hakkında skandal sözler: Ölecek olan ölüyor! İşler durdu kardeş işler Taha Duymaz hakkında da konuşan Merve...

Hatay'dan döndükten sonra Boluğur, kuaförden paylaşım yapıp şarkı söylemiş ve tepki çekmişti.

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