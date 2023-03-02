Merve Boluğur'dan deprem hakkında skandal sözler: "Ölecek olan ölüyor! İşler durdu kardeş işler" Taha Duymaz hakkında da konuşan Merve...
Kahramanmaraş merkez üssü meydana gele 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur da arkadaşı için Hatay'a koşmuştu. Hatay'dan döndükten sonra Boluğur, kuaförden paylaşım yapıp şarkı söylemiş ve tepkileri üzerine çekmişti. Oyuncu, gelen eleştirilere isyan etmişti. Önceki gün ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Merve Boluğur'un sözleri tepki çekti. İşte haberin detayları...
02.03.2023 08:57 - Son Güncelleme: 02.03.2023 08:57
Hatay Antakya deprem bölgesine koşan Merve Boluğur, enkaz altındaki arkadaşı Haydar için geldiğini söylemişti.
İşte "Bütün binayı kazdılar ama hala ulaşamadılar" diyen Merve Boluğur'un 'Haydar'ı beklemece' notuyla yaptığı paylaşım ise tepki çekmişti.