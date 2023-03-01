Kemal Sunal efsanesi Atla Gel Şaban’ın Halil’i Zihni Göktay’ın kızı bakın kim! Duyan şaşıp kaldı! Meğer o oyuncunun babasıymış...
Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı, 1984 yapım Atla Gel Şaban, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluştu. Başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin yer aldığı filmde Halil karakterini canlandıran Zihni Göktay da kısa sürede gündem oldu. Genel olarak Sarıyer'in Bahçeköy semtinde çekilen filmde performansıyla dikkat çeken Göktay'ın hayatı da araştırılmaya başlandı. Göktay hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kızının kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Bakın Zihni Göktay'ın oyuncu kızı kimmiş...
01.03.2023 22:33 - Son Güncelleme: 01.03.2023 22:33
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Atla Gel Şaban, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu.
Başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin yer aldığı filmde Halil karakterini canlandıran Zihni Göktay da kısa sürede gündem oldu.