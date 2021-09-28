MasterChef Tanya tüm yazı bir videoya sığdırdı! Bikinili pozları olay oldu Tanya Kilitkayalı’nın son haline bakın değişimi inanılmaz
MasterChef Tanya tüm yazı bir videoya sığdırdı! Bikinili pozları olay oldu... MasterChef yarışmasındaki naif halleri ve Kıbrıslı şivesiyle hafızalara kazınan Tanya Kilitkayalı, sosyal medyada yayınladığı son video ile dikkat çekti. MasterChef 2020'de yarışan fenomen yarışmacı, yaz aylarında çektiği fotoğrafları bir araya getirerek hazırladığı videoyla adeta sosyal medyayı salladı. Bikinili pozlarıyla dikkat çeken Tanya Kilitkayalı'nın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte MasterChef Tanya'nın sosyal medyayı sallayan o videosu ve son hali...
28.09.2021 00:08
- Son Güncelleme: 28.09.2021 00:15
MasterChef 2020'nin yarışmacıları arasında yer alan Tanya Kilitkayalı, yarışmadan sonra sosyal medya hesabından takipçileriyle iletişimini sürdürmeye devam etti.
Tanya Kilitkayalı'nın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Tanya için "Tanıyamadım" yorumunda bulundu.