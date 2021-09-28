Çocuklar Duymasın’daki Şükrü yıllar sonra ortaya çıktı şaşkına çevirdi! Artık oyunculuk yapmayan Şükrü Koruyucu meğer...
2002 yılında yayın hayatına başlayan ve dönem dönem yeni bölümleri ile ekrana getirilen Çocuklar Duymasın'ın oyuncuları dizi bitse de özel hayatları ile gündeme gelmeye devam ediyor.Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç ve Furkan Kızılay gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde rol almış olan Şükrü Koruyucu, yıllar sonra ortaya bir çıktı pir çıktı. Yaptığı meslek ise herkesi şaşkına çevirdi.
28.09.2021 10:10
- Son Güncelleme: 28.09.2021 10:10
İlk 2002 yılında yayınlanan sonra çeşitli yıllarda yeniden çekilen Çocuklar Duymasın'ın oyuncuları, özel hayatlarıyla sık sık gündem oluyor. Bunların başında da dizide Şükrü karakterini oynayan Şükrü Koruyucu geliyor.
ŞOFÖRLÜK YAPIYOR
Başrollerini Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Meriç Acemi, Zeyno Günenç ve Furkan Kızılay gibi başarılı oyuncuların paylaştığı Çocuklar Duymasın'da oynayan Şükrü Koruyucu'nun asıl mesleği ortaya çıktı.
CÜSSEMDEN ÖTÜRÜ DİKKAT ÇEKİNCE DİZİYE DAHİL OLDUM
Çocuklar Duymasın'dan önce herhangi bir oyunculuk deneyimi olmayan Şükrü Koruyucu, diziye dahil olmasını şöyle anlatmıştı: