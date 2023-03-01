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Alişan "Yaralar kolay sarılacak gibi değil" dedi depremzede Adnan Muhammet Korkut için düğmeye bastı! Enkazdan çıkmıştı

Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık felaket sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor.Devletin tüm imkanları seferber edilirken vatandaşlar ve ünlü isimler de ellerinden gelen yardımı yapmak için büyük mücadeleler veriyor. Anbean takip edilen gelişmeler ise 'Umut hep var' dedirtiyor. O isimlerden biri de ünlü şarkıcı Alişan oldu. Alişan, Eskişehirspor'a imza atmaya gideceği gün depremde Gaziantep'te enkaz altında kalan 17 yaşındaki Muhammed Adnan Korkut için aracı oldu.

01.03.2023 09:10 - Son Güncelleme: 01.03.2023 09:10
Alişan Yaralar kolay sarılacak gibi değil dedi depremzede Adnan Muhammet Korkut için düğmeye bastı! Enkazdan çıkmıştı

Alişan, Eskişehirspor'a imza atmaya gideceği gün depremde Gaziantep'te enkaz altında kalan 17 yaşındaki Muhammed Adnan Korkut için harekete geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alişan Yaralar kolay sarılacak gibi değil dedi depremzede Adnan Muhammet Korkut için düğmeye bastı! Enkazdan çıkmıştı

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Alişan Yaralar kolay sarılacak gibi değil dedi depremzede Adnan Muhammet Korkut için düğmeye bastı! Enkazdan çıkmıştı

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Alişan Yaralar kolay sarılacak gibi değil dedi depremzede Adnan Muhammet Korkut için düğmeye bastı! Enkazdan çıkmıştı

Eskişehirspor'a imza atmaya gideceği gün depremde Gaziantep'te enkaz altında kalan 17 yaşındaki Muhammed Adnan Korkut, 96'ncı saatte kurtulmuştu. Alişan, Korkut için harekete geçti.

Alişan Yaralar kolay sarılacak gibi değil dedi depremzede Adnan Muhammet Korkut için düğmeye bastı! Enkazdan çıkmıştı

Alişan, eşi Buse Varol ve oğlu Burak ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

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