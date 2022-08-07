Meryem Uzerli yataktan paylaştı ortalık yıkıldı 'Hürrem Sultan ne yapıyorsun' dedirtti! Üstsüz paylaşımı olay olmuştu bu kez de...
Meryem Uzerli yataktan paylaştı ortalık yıkıldı 'Hürrem Sultan ne yapıyorsun' dedirtti! Üstsüz paylaşımı olay olmuştu bu kez de mayosuyla kamera karşısına geçen Meryem Uzerli Instagram fotoğraflarıyla sosyal medya gündeminde. 1983 yılında Almanya'da dünyaya gelen Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakteriyle tanındı. İşte iki çocuk annesi Meryem Uzerli'nin çok konuşulan paylaşımları...
07.08.2022 12:50 - Son Güncelleme: 07.08.2022 12:56
Muhteşem Yüzyıl dizisinin 'Hürrem Sultan'ı olarak hem Türkiye'de hem de pek çok ülkede geniş hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Meryem Uzerli, uzun zamandır Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşıyor. Geçtiğimiz yıl ikinci kızını kucağına alan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.