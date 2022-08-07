Meryem Uzerli yataktan paylaştı ortalık yıkıldı ’Hürrem Sultan ne yapıyorsun’ dedirtti! Üstsüz paylaşımı olay olmuştu bu kez de...

Muhteşem Yüzyıl dizisinin 'Hürrem Sultan'ı olarak hem Türkiye'de hem de pek çok ülkede geniş hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Meryem Uzerli, uzun zamandır Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşıyor. Geçtiğimiz yıl ikinci kızını kucağına alan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.