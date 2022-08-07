Bergüzar Korel siyah mayosuyla deniz kenarında cesaretini konuşturdu! Halit Ergenç'in eşini görenler: "Yıkılsın ortalık nazar boncuğundan"
Bergüzar Korel siyah mayosuyla deniz kenarında cesaretini konuşturdu! Halit Ergenç'in eşini görenler, "Yıkılsın ortalık nazar boncuğundan" , "Duru güzellik" yorumlarında bulundu. 2009 yılında nikah masasına oturan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in Ali, Han ve Leyla adında üç evladı var. Mutlu ailesiyle sık sık gündeme gelen Bergüzar Korel Instagram'dan mayolu karelerini peş peşe yayınladı. Deniz kenarından paylaşım yapan Bergüzar, doğal güzelliği ile kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
07.08.2022 14:09 - Son Güncelleme: 07.08.2022 14:09
Bergüzar Korel siyah mayosuyla deniz kenarında cesaretini konuşturdu! Halit Ergenç'in eşini görenler, "Yıkılsın ortalık nazar boncuğundan" "Duru güzellik" , "Doğal hali bile güzel" yorumlarında bulundu.
Sürdürdükleri mutlu evlilikle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Bergüzar Koral ile Halit Ergenç, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.
Deniz kenarından fotoğraflar paylaşan Bergüzar Korel doğal güzelliği ile sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.