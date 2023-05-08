Merve Boluğur yaz sezonunu bikinili pozlarıyla açtı ancak dikkat çeken bambaşka bir detay vardı "Neden o artık kokuşmuş..."
Merve Boluğur son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Mert Aydın'la yaptığı 53 günlük evliliğin ardından, deprem faciası hakkında söyledikleriyle tepki çeken Merve Boluğur yaz sezonunu Sapanca'da açtı. Bikinili pozlarını paylaşan Merve Boluğur'un paylaşımlarında ise dikkat çeken bambaşka bir detay vardı.
08.05.2023 16:00 - Son Güncelleme: 08.05.2023 16:00