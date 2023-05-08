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Haberler Magazin Merve Boluğur yaz sezonunu bikinili pozlarıyla açtı ancak dikkat çeken bambaşka bir detay vardı "Neden o artık kokuşmuş..."

Merve Boluğur yaz sezonunu bikinili pozlarıyla açtı ancak dikkat çeken bambaşka bir detay vardı "Neden o artık kokuşmuş..."

Merve Boluğur son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Mert Aydın'la yaptığı 53 günlük evliliğin ardından, deprem faciası hakkında söyledikleriyle tepki çeken Merve Boluğur yaz sezonunu Sapanca'da açtı. Bikinili pozlarını paylaşan Merve Boluğur'un paylaşımlarında ise dikkat çeken bambaşka bir detay vardı.

08.05.2023 16:00 - Son Güncelleme: 08.05.2023 16:00
Merve Boluğur yaz sezonunu bikinili pozlarıyla açtı ancak dikkat çeken bambaşka bir detay vardı Neden o artık kokuşmuş...

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur'un son paylaşımı sosyal medyayı salladı.

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Merve Boluğur yaz sezonunu bikinili pozlarıyla açtı ancak dikkat çeken bambaşka bir detay vardı Neden o artık kokuşmuş...

Çalkantılı aşk hayatı, ilginç söylemleri ve garip paylaşımlarıyla bir olay kadına dönüşmüştü.

Merve Boluğur yaz sezonunu bikinili pozlarıyla açtı ancak dikkat çeken bambaşka bir detay vardı Neden o artık kokuşmuş...

Merve Boluğur yaz sezonunu Sapanca'da açtı.

Merve Boluğur yaz sezonunu bikinili pozlarıyla açtı ancak dikkat çeken bambaşka bir detay vardı Neden o artık kokuşmuş...

Sapanca'da bikinili pozlarını paylaşan Boluğur'un paylaşımında dikkat çeken başka bir detaydı.

Merve Boluğur yaz sezonunu bikinili pozlarıyla açtı ancak dikkat çeken bambaşka bir detay vardı Neden o artık kokuşmuş...

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