Doğum kilolarını balon gibi patlattı! "Günde 3 saat..." 30 kilo verme sırrı şoke etti! 38'lik Şükran Ovalı 34 bedene bu yöntemle düştü!
Şükran Ovalı'nın incelme sırrı sonunda ortaya çıktı! Ünlü oyuncu, doğumundan sonra 30 kilo aldığını itiraf etmiş ve sosyal medyada fit vücuduyla büyük ilgi uyandırmıştır. Şaşırtıcı olan ise Ovalı'nın 34 bedene düşme yöntemidir, bu yöntem sevenlerini hayrete düşürmüştür. Şükran Ovalı, doğum sonrası kilo alımıyla mücadele etmek zorunda kalan birçok kadının ilham kaynağı olmuştur. Oyuncu, doğumdan sonra 30 kilo alarak bedeninde önemli değişiklikler yaşamıştır. Ancak Ovalı, bu durumu kabullenmek yerine, hedefine ulaşmak için azimle çalışmış ve büyük bir dönüşüm geçirmiştir.
Futbolcu Caner Erkin ile 2017'de dünyaevine giren Şükran Ovalı sosyal medyada ilgiyle takip edilen isimler arasında yer alıyor. 2008 yılında kızı Mihran Ela'yı kucağına alan Ovalı'nın doğum kilolarını hızlıca vermesi gözlerden kaçmadı. Son olarak Yargı dizisinde savcı karakteriyle yer alan Ovalı değişimiyle izleyenleri şaşırttı. Kilolu hallerinin adından fit vücuduyla dikkat çeken ünlü oyuncu sosyal medyada paylaşımlarıyla rüzgar estiriyor. 38 yaşındaki Şükran Ovalı'nın zayıflık sırrı ortaya çıktı. Denediği yöntemlerden biri ise duyanları şaşkına çeviriyor. İşte 8 ayda 30 kilo veren ünlü oyuncunun kilo verme yöntemi...
ESKİ HALİ ELEŞTİRİLMİŞTİ
Eski fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapan Şükran Ovalı "Oyuncuyum sonuçta her hale girmek işimin parçası. Bu fotoğrafta fotoşop var :) burnum şimdide ufak değil ama büyük olsaydı da gocunmazdım." ifadelerini kullandı.
Şükran Ovalı, doğum sonrası kilolarından nasıl kurtulduğu yönündeki sorulara ""Hep bebekleyim, evde kendim bakıyorum, öyle istedim. 30 kilo aldım, hiç önemsemedim ama şimdi verdim. Ben de inanamadım buna ama o kadar çok peşinden koşuyorsun ki bir de emzirdiğim için çabuk gitti fazlalıklar" diyerek cevap vermişti.