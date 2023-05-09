Doğum kilolarını balon gibi patlattı! "Günde 3 saat..." 30 kilo verme sırrı şoke etti! 38'lik Şükran Ovalı 34 bedene bu yöntemle düştü!

Şükran Ovalı, doğum sonrası kilolarından nasıl kurtulduğu yönündeki sorulara ""Hep bebekleyim, evde kendim bakıyorum, öyle istedim. 30 kilo aldım, hiç önemsemedim ama şimdi verdim. Ben de inanamadım buna ama o kadar çok peşinden koşuyorsun ki bir de emzirdiğim için çabuk gitti fazlalıklar" diyerek cevap vermişti.