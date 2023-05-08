Buğra Gülsoy 'evimize haciz geldi' dedi itiraf etti! Nilüfer Gürbüz'le 5 yılık evliliğinin bitmesinde 'ihanet' detayı o anlaşmayı da beraberinde getirmişti...

Bir hayranının "Hiç yokluk gördünüz mü" sorusunu da yanıtlayan Buğra Gülsoy, yokluk gördüğünü belirterek, Ankara'da yaşadığı yıllarda evlerine haciz gelip eşyaları götürdüğünü söyledi. Bu duruma çok üzüldüğünü de sözlerine ekledi.