Buğra Gülsoy 'evimize haciz geldi' dedi itiraf etti! Nilüfer Gürbüz'le 5 yılık evliliğinin bitmesinde 'ihanet' detayı o anlaşmayı da beraberinde getirmişti
Buğra Gülsoy 'evimize haciz geldi' dedi itiraf etti! Nilüfer Gürbüz'le 5 yılık evliliğinin bitmesinde 'ihanet' detayı o anlaşmayı da beraberinde getirmişti. Oyuncu ve yazar Buğra Gülsoy kitap fuarında sevenleri ile söyleyişi yaptı. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Gülsoy, evlerine haciz geldiğini itiraf etti. İşte samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Buğra Gülsoy'un sözleri...
Buğra Gülsoy 'evimize haciz geldi' dedi itiraf etti! Nilüfer Gürbüz'le 5 yılık evliliğinin bitmesinde 'ihanet' detayı o anlaşmayı da beraberinde getirmişti...
Bir hayranının "Hiç yokluk gördünüz mü" sorusunu da yanıtlayan Buğra Gülsoy, yokluk gördüğünü belirterek, Ankara'da yaşadığı yıllarda evlerine haciz gelip eşyaları götürdüğünü söyledi. Bu duruma çok üzüldüğünü de sözlerine ekledi.
İmza töreni sonrasında basın mensuplarının sorularını da yanıtlamayı ihmal etmeyen Buğra Gülsoy, okurlarıyla buluştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek yeni kitap yazmaya başlayacağını da müjdeledi. 5 yıl evli kaldığı Nilüfer Gürbüz'le geçtiğimiz aylarda boşanan Gülsoy, boşanma hakkındaki soruları yanıtsız bırakarak, oğlu Cem'in çok hızlı büyüdüğünü söyledi.
Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, bir çocuğunun annesi Nilüfer Gürbüz ile geçtiğimiz mart ayında tek celsede boşandı. Çiftin çocuklarının velayeti de anneye verildi.
2018 yılında nikah masasına oturan Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz, yaşadıkları fikir ayrılıkları yüzünden 5 yıllık evliliklerini tek celsede evliliklerini bitirdi.