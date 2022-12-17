Masterchef'ten şikayetçi oldular! Sen misin yemeği yanlış yapan! Bin yıllık işi kendilerine göre uyarlayınca olanlar oldu
TV 8 ekranların yayınlanan sevilen yemek yarışma programı Masterchef'te artık sonra yaklaşılıyor... 2022 sezonunun şampiyonunun ortaya çıkmasına az bir süre kala Masterchef'te oyunların ardı arkası kesilmiyor. Masterchef'in geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde yarışmacılar Divriği Pilavı yapmıştı. Ancak gelin görün ki pilavla ilgili bir sıkıntı varmış. İşte detaylar...
17.12.2022 11:15 - Son Güncelleme: 17.12.2022 11:15
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye, iştah açıcı yemekleri ve renkli yarışmacılarıyla tam gaz devam ediyor.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye, iştah açıcı yemekleri ve renkli yarışmacılarıyla tam gaz devam ediyor.