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Masterchef'ten şikayetçi oldular! Sen misin yemeği yanlış yapan! Bin yıllık işi kendilerine göre uyarlayınca olanlar oldu

TV 8 ekranların yayınlanan sevilen yemek yarışma programı Masterchef'te artık sonra yaklaşılıyor... 2022 sezonunun şampiyonunun ortaya çıkmasına az bir süre kala Masterchef'te oyunların ardı arkası kesilmiyor. Masterchef'in geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde yarışmacılar Divriği Pilavı yapmıştı. Ancak gelin görün ki pilavla ilgili bir sıkıntı varmış. İşte detaylar...

17.12.2022 11:15 - Son Güncelleme: 17.12.2022 11:15
Masterchef’ten şikayetçi oldular! Sen misin yemeği yanlış yapan! Bin yıllık işi kendilerine göre uyarlayınca olanlar oldu

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye, iştah açıcı yemekleri ve renkli yarışmacılarıyla tam gaz devam ediyor.

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Masterchef’ten şikayetçi oldular! Sen misin yemeği yanlış yapan! Bin yıllık işi kendilerine göre uyarlayınca olanlar oldu

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye, iştah açıcı yemekleri ve renkli yarışmacılarıyla tam gaz devam ediyor.

Masterchef’ten şikayetçi oldular! Sen misin yemeği yanlış yapan! Bin yıllık işi kendilerine göre uyarlayınca olanlar oldu

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yemek yarışmasında yavaş yavaş da sonlara yaklaşıyoruz.

Masterchef’ten şikayetçi oldular! Sen misin yemeği yanlış yapan! Bin yıllık işi kendilerine göre uyarlayınca olanlar oldu

Geçtiğimiz günlerde de Sivas'ın meşhur ve tescilli lezzeti Divriği Pilavı MasterChef'te yapıldı.

Masterchef’ten şikayetçi oldular! Sen misin yemeği yanlış yapan! Bin yıllık işi kendilerine göre uyarlayınca olanlar oldu

Tarihi Mengücek Beyliği dönemine dayanan Divriği Pilavı, Divriği Kaymakamlığı tarafından yapılan başvuru sonucunda 09 Ekim 2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret alarak tescillenmişti.

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