Acun Ilıcalı Survivor'ın 3. yarışmacısını da açıkladı o isim çıka çıka bakın kim çıktı! Survivor 2023'e Burcu Biricik...
Masterchef'in final yapmasının ardından Survivor 2023 ekranlara gelecek... Şu ana kadar hakkında pek ser verilip sır verilmeyen Survivor 2023'ün yarışmacı kadrosu hakkında ilk duyuru Acun Ilıcalı'dan geldi. Acun Ilıcalı göz bebeği olan yarışma programı Survivor'ın ilk yarışmacılarını açıklamış bu isimlerinde Berdan Mardini ve Ümit Erdim olduğunu duyurmuştu. Survivor 2023 kadrosu giderek şekilleniyor. Acun Ilıcalı ikinci Survivor yarışmacısını da açıkladı. İşte detaylar...
17.12.2022 12:48 - Son Güncelleme: 17.12.2022 12:48
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor, yeni sezon için hazırlıklara başladı. Survivor 2023 kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor...