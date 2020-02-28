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Merve Boluğur tazminat davasını kazandı! Bakın ne kadar alacak

Merve Boluğur'un yer aldığı son dizisi 'İçimdeki Fırtına' 6 bölümde reytinglere yenik düşerek yayından kaldırılmıştı. Bölüm başı 55 bin liraya anlaşan Merve Boluğur, son iki bölüm ücreti ödenmediği için yapım şirketine açtığı davayı kazandı. İşte Merve Boluğur'un tazminat davasından kazandığı rakam!

28.02.2020 14:23 - Son Güncelleme: 28.02.2020 14:23
Merve Boluğur tazminat davasını kazandı! Bakın ne kadar alacak

Merve Boluğur, iki bölümlük alacağı olduğu iddiasıyla yapım şirketine dava açıp 110 bin liralık icra takibi başlatmıştı. Mahkeme, şirketin icra-inkar tazminatıyla birlikte 132 bin lira ödemesine karar verdi.

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Merve Boluğur tazminat davasını kazandı! Bakın ne kadar alacak

YAPIMCIYA DAVA AÇMIŞTI

Reytingi düşük çıkınca altı bölüm yayınlandıktan sonra yayından kaldırılan 'İçimdeki Fırtına' dizisinin başrol oyuncusu Merve Boluğur, iki yıl önce parasını alamadığı gerekçesiyle Aslan Film'e dava açmıştı.

Merve Boluğur tazminat davasını kazandı! Bakın ne kadar alacak

Dilekçesinde Boluğur, şirketle yaptıkları sözleşme gereği kendisine bölüm başı 45 bin lira ödenmesi gerektiğini, ancak 5'inci ve 6'ncı bölümlere ait 110 bin lirayı alamadığını iddia etmişti.

Merve Boluğur tazminat davasını kazandı! Bakın ne kadar alacak

Boluğur'un avukatı, dilekçede şu açıklamayı yapmıştı: "Müvekkilime iki bölümlük oyunculuk ücreti ödenmeyince icra takibi başlattık. Yapım şirketi itiraz ederek 110 bin 250 liralık icra takibini durdurdu. Şirket, icra takibine kötü niyetli olarak itiraz etmiştir. Alacağımızın faiziyle ve yüzde 20 icra-inkar tazminatıyla birlikte tahsilini istiyoruz."

Merve Boluğur tazminat davasını kazandı! Bakın ne kadar alacak

Önceki günkü duruşmada Boluğur'un avukatı davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Günaydın'dan Ali Oktay'ın haberine göre; talebi kabul eden mahkeme, itirazın iptaline karar vererek 22 bin 50 lira icra-inkar tazminatıyla birlikte 132 bin 300 liranın Boluğur'a ödenmesine hükmetti.

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