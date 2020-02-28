Merve Boluğur tazminat davasını kazandı! Bakın ne kadar alacak
Merve Boluğur'un yer aldığı son dizisi 'İçimdeki Fırtına' 6 bölümde reytinglere yenik düşerek yayından kaldırılmıştı. Bölüm başı 55 bin liraya anlaşan Merve Boluğur, son iki bölüm ücreti ödenmediği için yapım şirketine açtığı davayı kazandı. İşte Merve Boluğur'un tazminat davasından kazandığı rakam!
28.02.2020 14:23
- Son Güncelleme: 28.02.2020 14:23
Boluğur'un avukatı, dilekçede şu açıklamayı yapmıştı: "Müvekkilime iki bölümlük oyunculuk ücreti ödenmeyince icra takibi başlattık. Yapım şirketi itiraz ederek 110 bin 250 liralık icra takibini durdurdu. Şirket, icra takibine kötü niyetli olarak itiraz etmiştir. Alacağımızın faiziyle ve yüzde 20 icra-inkar tazminatıyla birlikte tahsilini istiyoruz."
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