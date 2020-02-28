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Britney Spears dans ederken... İzlerken herkes şoke oldu!

Britney Spears bir dönemin en popüler kadın sanatçıları arasında yer alıyor. 2 Aralık 1981 McComb - Mississippi doğumlu olan Amerikan pop müzik sanatçısı, dansçı ve sinema oyuncusu olan Britney Spears, çıplak ayakla dans ederken ayağını kırdı. 38 yaşındaki Spears, Instagram hesabından başından geçen bu talihsiz olayı takipçileri ile paylaştı. Britney Spears'ın son halini görenler ise şoke oldu. İşte bir dönemin en çok beğenilen yıldızının son hali...

28.02.2020 12:20 - Son Güncelleme: 28.02.2020 12:36
Britney Spears dans ederken... İzlerken herkes şoke oldu!

Britney Spears, çıplak ayakla dans videosu çekerken ayağını kırdı. Spears, videoyu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Spears'ın ayağının kırılma sesi videoda çok net duyulurken ünlü yıldızın son hali herkesi şoke etti.

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Britney Spears dans ederken... İzlerken herkes şoke oldu!

38 yaşındaki Spears, bu ayın başlarında meydana gelen olayın videosunu "Altı aydır dans etmiyordum ve o noktada oldukça kısıtlanmıştım. Biliyorum ayaklarım çıplak."

Britney Spears dans ederken... İzlerken herkes şoke oldu!

Bu şekilde zemini daha rahat kavrıyorum. Bu arada ayağımın kırılma anını duyabilirsiniz. Üzgünüm biraz fazla gürültülü" mesajıyla paylaştı.

Britney Spears dans ederken... İzlerken herkes şoke oldu!

Spears paylaştığı videoda yere yığılarak ayağını tutuyor. Spears'ın paylaşımına hayranlarından 'geçmiş olsun' mesajları geldi.

Britney Spears dans ederken... İzlerken herkes şoke oldu!

İşte Britney Spears'ın son hali...

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