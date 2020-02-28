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Britney Spears dans ederken... İzlerken herkes şoke oldu!

Britney Spears bir dönemin en popüler kadın sanatçıları arasında yer alıyor. 2 Aralık 1981 McComb - Mississippi doğumlu olan Amerikan pop müzik sanatçısı, dansçı ve sinema oyuncusu olan Britney Spears, çıplak ayakla dans ederken ayağını kırdı. 38 yaşındaki Spears, Instagram hesabından başından geçen bu talihsiz olayı takipçileri ile paylaştı. Britney Spears'ın son halini görenler ise şoke oldu. İşte bir dönemin en çok beğenilen yıldızının son hali...

28.02.2020 12:20 - Son Güncelleme: 28.02.2020 12:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





