Merve Boluğur sokak ortasında çılgına döndü: "İnsan değilsiniz vicdansızsınız" Eski eşi Mert Aydın'la yakalandı aracını gazetecilerin üzerine sürdü
Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın 53 gün süren evliliği neden bitti sorusu günlerdir magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Mert Aydın'ın evliliklerinin 6.gününde annesinin evine gittiği, ameliyatı sonrası Merve Boluğur'un eşinin yanında olmadığı iddia edilmişti. Ekrana dönüp dönmeyeceği merak edilen Merve Boluğur hakkında flaş bir iddia ortaya atılmış, Survivor'a gideceği haberi kulaktan kulağa yayılmıştı. Boluğur, önceki akşam yine eski eşi Mert Aydın'la görüntülendi. Bakın neler yaşandı neler...
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2015–2017 yılları arasında evlilik yaşayan Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'ın Merve Boluğur ile Mert Aydın, 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine girmiş,
23 Kasım'da tek celsede boşanmıştı. Ayrılık haberlerinin basına yansıması sonrası Boluğur, "Olmadı teşekkürler. Hayat bu. Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler" mesajını paylaşmıştı. Oyuncu, daha sonra sosyal medya hesabından 'Aydın' soyadını kaldırmıştı.
KAFA KARIŞTIRDILAR!
Eski eşler, geçtiğimiz günlerde Galataport'daki bir mekanda buluşmuştu. Kahve içip, sohbet eden ikilinin, basın mensuplarını görünce keyfi kaçmıştı. Mekanın çıkış kapısına yönelen Boluğur ile Aydın, sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti. Aydın'ın aracıyla oradan uzaklaşan çift, Nişantaşı'nda başka bir yere geçmişti.
"ÇEKMEYİN ÇEKMEYİN!"
Merve Boluğur ve ayrıldığı eşi Mert Aydın, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Tekrardan barıştıkları iddia edilen ve Nişantaşı'ndaki bir restoranda yemek yiyen çift, mekanın kapısına araçla yanaştı. Tam indikleri esnada gazetecileri gören Boluğur ve Aydın, arabaya koşar adımlar ile geri bindi. "Çekmeyin çekmeyin!" diye bağıran Boluğur, "Ailem istemiyor. Beni çekmeyin" diyerek, sitemde bulundu.