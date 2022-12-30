Merve Boluğur sokak ortasında çılgına döndü: "İnsan değilsiniz vicdansızsınız" Eski eşi Mert Aydın'la yakalandı aracını gazetecilerin üzerine sürdü

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2015–2017 yılları arasında evlilik yaşayan Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'ın Merve Boluğur ile Mert Aydın, 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine girmiş,

23 Kasım'da tek celsede boşanmıştı. Ayrılık haberlerinin basına yansıması sonrası Boluğur, "Olmadı teşekkürler. Hayat bu. Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler" mesajını paylaşmıştı. Oyuncu, daha sonra sosyal medya hesabından 'Aydın' soyadını kaldırmıştı.