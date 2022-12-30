2 çocuk annesi Esra Erol “Kızlar gecesi” deyip paylaştı! Güzelliğiyle sosyal medyayı yıkıp geçti! Ali Özbir’in biricik eşi...
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla milyonların gönlünü fetheden Esra Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra Ali Özbir ile sürdürdüğü mutlu evlilikle de sık sık adından söz ettirmişti. 2 çocuk annesi ünlü sunucu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Erol, kız kıza çıktığı geceye ait bir kareyi Instagram hesabında "Kızlar gecesi" notuyla yayınladı. Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Erol'un paylaşımı, büyük ilgi gördü. İşte Esra Erol'un o paylaşımı...
30.12.2022 00:19 - Son Güncelleme: 30.12.2022 00:19
Başarılı kariyeriyle büyük beğeni toplayan sunucu, Ali Özbir ile sürdürdüğü mutlu evlilikle de sık sık adından söz ettirdi.
Öte yandan Esra Erol'un fotoğrafta yer alan kardeşi Eda Erol ile olan benzerliği bir kez daha gündem oldu.