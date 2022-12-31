Herkes şıp diye anladı çırpınışları fayda etmedi! Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'ın öpüşme sahnesinde kendini kaptırınca...
Star Tv ekranlarında yayınlanan, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını sezona öyle bir giriş yaptı ki, konuşulmadan bir gün bile geçmiyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir izleyiciler tarafından birbiriyle çok yakıştırılıyor. Çiftin izlenme rekoru kırılan havaalanındaki öpüşme sahnesinde çekim hatası sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. İşte haberin detayları...
31.12.2022 11:50 - Son Güncelleme: 31.12.2022 11:53
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi 2022 yılına damga vurmuştu. Dizinin 2023 yılına damga vurmasına kesin gözüyle bakılıyor. İzlenme rekorları kıran dizi sadece Türkiye'de değil yurt dışında da ilgiyle takip ediliyor.