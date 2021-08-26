Merve Boluğur sınırlarını fena zorladı! Yatak pozuyla sosyal medyayı karıştırdı takipçileri isyan etti ‘Eski haline geri dön’
Merve Boluğur sınırlarını fena zorladı! Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Merve Boluğur, Instagram sayfasında yayınladığı son fotoğrafla olay oldu. Sosyal medya hesabında sık sık cesur paylaşımlarda bulunan oyuncu, bu kez beyaz mini elbisesi ile yatakta verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Boluğur'un cüretkar pozu, sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı fotoğrafı beğenirken bir kısmı 'Eski haline geri dön' diyerek isyan etti. İşte Merve Boluğur'un sosyal medyayı karıştıran o paylaşımı...
26.08.2021 22:14
- Son Güncelleme: 26.08.2021 22:14
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı.
Boluğur'un kısa sürede gündem olan paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Merve Boluğur'un pozunu beğeni yağmuruna tutarak 'Çok güzelsin' yorumunda bulundu.
Ancak bir kısım sosyal medya kullanıcısı, sık sık iddialı paylaşımlarda bulunan Merve Boluğur'un melankolik hallerinden şikayetçi oldu.
Takipçileri, Merve Boluğur'a 'Eski haline geri dön', 'Çık şu depresyondan', 'Artık dizi çek, işinle gündem ol' yorumlarını yaptı.