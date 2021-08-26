Bergüzar Korel Han’a hamileyken çektiği o videoyu ilk kez yayınladı! Önce tartıştı sonra söyledi sesiyle takipçilerini mest etti
Bergüzar Korel Han'a hamileyken çektiği o videoyu ilk kez yayınladı! Rol aldıkları dizinin setinde başlayan aşklarını 2009 yılında nikah masasına taşıyan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk çocukları Ali 2010'da dünyaya gelmişti. Çift, Han adını verdikleri ikinci oğullarını ise geçen yıl mart ayından kucaklarına almıştı. Şimdilerde kızları Leyla'yı kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftten Bergüzar Korel, Han'a hamile olduğu döneme ait bir videoyu sosyal medya hesabında yayınladı. Söz konusu videoda şarkı söyleyen Korel, sesiyle takipçilerini mest etti. Öte yandan Korel'in şarkıya başlamadan önce sözlerini bir arkadaşıyla tartışması da dikkat çekti. İşte o anlar...
26.08.2021 22:40
- Son Güncelleme: 26.08.2021 22:49
Rol aldıkları dizinin setinde başlayan aşklarını 2009 yılında nikah masasına taşıyan oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, ilk çocukları Ali'yi evliliklerinden bir yıl sonra kucaklarına almıştı.
Bergüzal Korel ve Halit Ergenç çiftinin Han adını verdikleri ikinci oğulları ise geçen yıl mart ayında dünyaya gelmişti.
Şimdilerde kızları Leyla'yı kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftten Bergüzar Korel, Han'a hamile olduğu döneme ait bir videoyu sosyal medya hesabında yayınladı.
Söz konusu videoda; elinde mikrofonla objektif karşısına geçen Bergüzar Korel'in şarkıyı seslendirmeden önce parçanın sözlerini arkadaşları ile tartıştığı görüldü.